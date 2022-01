Sécurité : la CEEAC demande à l’Union africaine d’organiser une session extraordinaire sur le terrorisme

Les chefs d’Etat de la Communauté économique des Etats de l’Afrique centrale (CEEAC) ont exhorté, mercredi à Brazzaville, l’Union africaine (UA) à organiser une session extraordinaire en février prochain sur le terrorisme, rapporte Xinhua.

“Face à la recrudescence du terrorisme, la conférence exhorte la Commission de l’UA à organiser au lendemain du prochain sommet ordinaire de l’UA prévu les 5 et 6 février 2022 à Addis-Abeba une session extraordinaire sur le terrorisme, conformément à la décision de l’assemblée générale de l’union prise en février 2020”, souligne le communiqué final de la 20e session ordinaire des chefs d’Etat et de gouvernement de la CEEAC.

A l’égard des Etats membres victimes des phénomènes de terrorisme, de l’activisme des groupes armés étrangers et locaux, ainsi que de l’exploitation de la transhumance à des fins criminelles, la conférence a instruit la commission de la CEEAC de proposer “dans les meilleurs délais” aux instances décisionnelles des mesures appropriées visant à traduire la solidarité de la communauté à l’égard des Etats membres victimes de ces actes.

Elle a également demandé à la commission d’accélérer la mise en place du mécanisme de coopération policière et judiciaire, du comité des sages, ainsi que du centre sous-régional d’études et de coordination de la lutte contre le terrorisme, l’extrémisme violent et la criminalité transfrontalière et transnationale sous toutes ces formes en Afrique centrale.

Par ailleurs, la conférence a entériné la candidature de la Guinée Equatoriale, pour abriter le dépôt logistique régional de la CEEAC.

Elle a instruit la commission d’oeuvrer à la tenue au premier semestre 2022 de la réunion des chefs de service de renseignements sur la lutte contre le mercenariat en Afrique centrale, en l’élargissant à tous les services nationaux concernés par cette question.

La conférence a demandé au président de la commission de la CEEAC d’accélérer l’opérationnalisation du comité des sages d’Afrique centrale, un “instrument important” du Conseil de paix et de sécurité en Afrique centrale (COPAX).

Cette 20ème session a connu la participation de cinq chefs d’Etat, à savoir Denis Sassou N’Guesso du Congo, Faustin Archange Touadéra de Centrafrique, Joao Lourenço de l’Angola, Théodoro Obiang Nguema de la Guinée équatoriale et Félix Antoine Tshisekedi de la RDC. Ce dernier va assurer pour un an, la présidence tournante de la CEEAC.