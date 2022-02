Sécurité : des présumés malfrats et objets saisis présentés à la presse

Six présumés malfrats sont présentés à la presse ce matin à la direction générale de la gendarmerie nationale.

Ce sont 6 présumés sont présentés à la presse pour vol répétitif, escroquerie et faux et usage et usage.

En terme d’objets 20 motos, 56 armes, 29 tir à l’arc, 89 boites de tramadol et 4 boules de drogue, 7 sacs de produits prohibés et 12 pistolets de fabrication locale sont présentés.

Parmi ces malfrats, le plus marquant est un escroc qui fait usage de signature et emblème de la présidence du Conseil militaire de transition pour escroquer ses bourreaux en leur promettant des nominations à des postes de responsabilité.

Ce dernier qui se fait passer pour conseiller spécial du PCMT a utilisé le nom de Dr Asseif Mahamat Assouni sur un document qu’il a nommé « Consultation pour nomination ». D’autres documents comme Avis d’appel à la candidature international pour la sélection d’un directeur sous régional pour l’Afrique Centrale de la commission économique des Nations-Unies unis pour l’Afrique (CEA-AC) ou il a escroqué une personne jusqu’à 10 millions de Francs CFA.

Le présumé malfrat a des complices avec d’autres personnes se trouvant partout en Afrique et surtout au Cameroun et en République Centrafricaine.