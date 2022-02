Secrétariat général du CAMES : le Tchad sollicite le soutien du Gabon pour son candidat Ali Souleymane Dabye

Le président du Conseil militaire de transition, le général Mahamat Idriss Deby Itno, a dépêché jeudi à Libreville, son ministre des Finances et du Budget, Taher Hamid Nguilin, a annoncé la présidence gabonaise dans un communiqué.

L’émissaire du général Mahamat Idriss Deby Itno a été reçu en audience dès son arrivée dans la capitale gabonaise par le président gabonais, Ali Bongo Ondimba.

Briguant le poste de secrétaire général du Conseil africain et malgache de l’enseignement supérieur (CAMES), un organisme qui coordonne les systèmes d’enseignement supérieur et de la recherche des Etats membres, le Tchad sollicite le soutien du Gabon lors l’élection prévue à cet effet au cours de la session du Conseil des ministres de cette année.

La République du Tchad positionne la candidature du professeur Ali Souleymane Dabye à ce poste qu’occupait le Gabonais Bernard Mbatchi décédé en septembre dernier des suites de la COVID-19.

“A l’issue de cette rencontre, le président de la République (gabonaise) s’est réjoui de cet entretien et a pris acte de la sollicitation de ses hôtes, qui s’inscrit d’une part dans le cadre des relations d’amitié et de fraternité entre nos deux pays, et d’autre part dans la dynamique instituée par nos deux Etats sur des consultations régulières”, indique un communiqué de la présidence gabonaise.