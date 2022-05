Sarh : le nouvel exécutif de la commune prend fonction

Le préfet du département du Barh-Kôh, Ramadane Djarsia, a officiellement installé ce 12 Mai 2022, le nouveau bureau exécutif de la commune de Sarh.

Elue le 10 mai, la nouvelle équipe dirigeante de la commune de Sarh a pris fonction le jeudi 12 mai. elle a installée par le préfet de Barh Koh, Ramadane Djarsia.

Dans son bilan, le maire sortant, Mme Altolnan Marie Patrice, a précisé qu’après avoir assuré l’intérim pendant 22 mois, elle a pu réaliser certaines actions en faveur de la population et du personnel de la mairie. pour le personnel de la mairie, l’équipe de Altolnan Marie Patrice a payé 14 mois de salaires bien qu’il reste encore à payer 36 mois d’arriéré de salaires pour le personnel en activité et 5 mois pour le personnel licencié.

Installant le nouveau maire de la ville de Sarh et ces trois adjoints, le préfet du département du Barh-Kôh, Ramadane Djarsia, a d’abord remercié tous les conseillers municipaux de toutes les formations politiques en exercice dans le conseil communal pour leur sagesse et leur patriotisme qui ont permis d’organiser la session extraordinaire dans la sérénité et l’équité avant de rappeler à la nouvelle équipé qu’être maire s’est être au service de la population et non se servir. Il a demandé au nouveau bureau exécutif de la commune de Sarh d’appliquer la politique d’aménagement, d’assainissement et d’entretient de la commune. Ceci afin d’être évaluer politiquement à la fin de leur mission.

Ramadane Djarsia a aussi précisé que pour réussir cette mission, il faudrait qu’ils adoptent un comportement responsable, être ouvert, disponible à l’égard de leurs proches collaborateurs et être à l’écoute de la population afin de mieux comprendre leur priorité.

Dans son mot de remerciement, le maire entrant, Mme Kabo-Gary, née Rachel Souïdna a demandé à tout un chacun de réfléchir et travailler en synergie afin de parvenir aux résultats satisfaisants et probant. Car selon elle, les défis tel que le payement de salaire des employés de la mairie, le curage des caniveaux, l’enlèvement des ordures ménagères à travers la ville, les tas d’inondées qui envahissent le marché central de Sarh et la maitrise des recettes traditionnelles de la commune de Sarh sont à relever.

Cette cérémonie d’installation fait suite à une requête de plus des 2/3 des conseillers municipaux adressée à l’autorité de tutelle, afin d’organiser des élections libres et transparentes, conformément à l’article 121 de l’ordonnance N°036/PR/2016, du 06 Aout 2018 portant statut des collectivités autonomes tenue le 10 Mai 2022.