Sarh : le CERGIED organise un forum citoyen sur la gestion participative des budgets publics

Le Centre d’Etudes et de Recherche sur la Gouvernance, les Industries Extractives et le Développement Durable (CERGIED), en partenariat avec le Comité de suivi budgétaire du Moyen Chari (CSB), organise ce 05 juillet 2022 à Sarh un forum citoyen sur la gestion participative des budgets publics/communaux, les enjeux de la transparence et de la bonne gouvernance.



Ce forum est organisé à l’intention des élus locaux, des autorités administratives civiles et militaires, des organisations féminines, des leaders des associations des jeunes et de la société civile ainsi que les médias de la place. L’objectif est d’outiller ces acteurs sur les politiques publiques en matière de santé : l’exemple de la gratuité de soins, de faire la mise en œuvre du plan de développement communal (PDC) et de participer pleinement en tant que citoyen à l’élaboration du budget communal.

Présent à cette rencontre, le préfet du département du Barh Koh, Ramadan Djarsia, s’est réjoui de ces assises et a demandé à toutes les corporations représentées de saisir cette occasion afin de décortiquer certains maux qui minent le bon fonctionnement de la commune de Sarh.

Dans son exposé, Mme Keduigui Grâce a précisé que le citoyen lambda a le droit d’avoir un oeil particulier sur la gestion de la chose publique et doit être un acteur de développement.

Pour sa part, le président du Comité de suivi budgétaire du Moyen-Chari, Djogo Bara Service a demandé aux participants de s’engager pleinement pour le développement socioéconomique de la province du Moyen Chari.

Soucieux du devenir de la commune de Sarh, les participants ont aussi demandé aux autorités administratives, les élus locaux d’impliquer les parties prenantes dans l’élaboration du budget communal de la commune de Sarh. Car ce processus pourrait permettre aux élus locaux de bien gérer le budget de la commune de Sarh et rendre visible le budget communal dans les différents arrondissements de la ville. Ceci pour une bonne gestion de administration imprégnée des règles professionnelles.