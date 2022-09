Sarh : la Celiaf organise un atelier sur l’implication des femmes et des jeunes dans la gouvernance locale

La Cellule de liaison et d’Information des associations féminines (Celiaf), en partenariat avec le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD), a organisé un atelier de plaidoyer sur l’implication des femmes et des jeunes dans la gouvernance locale à Sarh.

C’est dans le cadre du projet, « Appui à la participation populaire et citoyenne au grand dialogue national inclusif et à la vulgarisation de ses recommandations » que la Celiaf a organisé ce 10 septembre 2022 à Sarh, chef-lieu de la province du Moyen-Chari, en partenariat avec le PNUD, un atelier de plaidoyer sur l’implication des femmes et des jeunes dans la gouvernance locale à Sarh.



Pour la cellule, l’objectif assigné est de contribuer à une meilleure appréhension des enjeux et attentes du dialogue national et inclusif tout en sensibilisant les autorités locales afin qu’elles jouent efficacement leurs rôles dans la participation de toutes les couches.



Présent à cette rencontre, le directeur de cabinet du gouverneur du Moyen Chari, Déba Modalkida, a demandé aux participants de faire de cet atelier leur acquis “car tout processus de développement qui exclut la femme et la jeunesse est inefficace”, dit-il.



La secrétaire nationale de la Celiaf, Denenodji Robertine, a notifié qu’avec la refondation du pays à travers ce dialogue, tout se fera sur des nouvelles bases en impliquant les couches que sont les femmes et les jeunes.

Il faut noter que des séances de plaidoyers vont se dérouler dans les chefs-lieux des départements de la Grande-Sido, Lac Iro et Korbol et permettront de contribuer à une meilleure appréhension des enjeux et attentes du Dialogue National Inclusif et Souverain tout en sensibilisant les autorités administratives locales afin qu’ils jouent efficacement leur rôle dans la participation de toutes les couches.