Santé : l’ONG Technidev et Kadja Health échange avec les jeunes filles sur le cycle menstruel

Dans le cadre de leurs activités sur la santé de reproduction et le planning familial, l’ONG Technidev et Kadja Health, ont organisé une campagne de sensibilisation sur le thème “le cycle menstruel” au Centre Social n°1 ce 4 juillet.

Des questions que les jeunes et les femmes étaient présentes ont vu comme une honte de parler sur ça et surtout un jeune Docteur qui explique cela.



Tout d’abord le cycle menstruel est l’ensemble des phénomènes physiologiques, survenant le plus souvent de façon périodique, qui préparent l’organisme de la femme à une éventuelle fécondation.



A travers les images, Dr Mahamat Nour Bigna, a expliqué l’organe génital chef la femme qui se compose de deux ovaires qui produisent les ovules ; deux trompes utérines qui conduisent les ovules jusqu’à l’utérus ; de l’utérus dans lequel se développe l’œuf fécondé ; du col de l’utérus, du vagin et de la vulve qui constituent les organes de la copulation.

L’appareil génital féminin, peut être à l’origine de nombreuses pathologies gynécologiques : stérilité et infertilité, cancers génitaux, maladie sexuellement transmissibles (MST), problème de règle, de saignement, trouble de la sexualité, problème de douleur et pathologies liées à la grossesse.



La durée d’un cycle menstruel et les règles ou l’écoulement du sang



En plus Dr Mahamatt Nour Bigna a expliqué de long à large la durée d’un cycle menstruel et l’écoulement du sang de l’utérus à travers le vagin. Pour lui, la durée d’un cycle varie selon les femmes, mais elle est généralement comprise entre 23 et 35 jours. Chez la plupart des femmes, la durée entre l’ovulation (lorsqu’un ovule est libéré par l’ovaire) et leurs règles est comprise entre 12 et 16 jours.

Le cycle menstruel débute officiellement le jour de l’arrivée des règles. Il suit deux grandes phases : la période pré ovulatoire qui aboutit au jour de l’ovulation proprement dite, qui dure généralement 14 jours, ou une grossesse peut avoir lieu. Et la phase post-ovulatoire qui se termine la veille des règles suivantes, au jour 28 environ.



Les règles par définition, c’est l’écoulement de sang qui apparait une fois par mois chez la femme. On parle scientifiquement de menstruation, car elles font partie du cycle menstruel, qui prépare le corps à une éventuelle grossesse.

Après avoir expliqué, une jeune fille explique comment elle a vu sa première règle. « Le premier jour que j’ai vu ma règle, j’étais endormi et le matin au moment où je me suis réveillé, j’ai vu du sang. J’étais paniqué et je suis allé voir ma grande sœur. En ce moment elle m’a expliqué et j’ai compris les règles ».



Dr Mahamat Nour Bigna, souligne également beaucoup des filles qui ne savaient pas les règles, elles viennent à l’école ou elles restent avec les gens et après elles sentent l’écoulement de sang. Certaines ont même honte et abandonnent l’école. Plusieurs questions ont été posées et Dr Bigna a répondu. Il a orienté les filles vers les Centres de Santé, en ce qui concerne les maladies, les règles douloureux et autres.