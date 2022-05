Santé: le traitement préventif intermittent du paludisme chez la femme en grossesse au centre d’une conférence débat

Le ministère de la Santé Publique et de la solidarité nationale à travers le programme national de lutte contre le paludisme (PNLP) a organisé une conférence-débat sur thème booster la mise en œuvre du traitement préventif intermittent (TPI) chez la femme en grossesse, ce jeudi 26 mai à l’Hotel Ledger Plaza.

Le paludisme demeure un problème majeur de santé publique sur le continent africain en général et particulièrement au Tchad. Les enfants et les femmes enceintes en sont les premières victimes, car ils représentent les couches les plus vulnérables. Le paludisme pendant la grossesse est source de complications graves chez la femme enceinte et le fœtus et de risque de mortalité chez la mère et chez le nouveau-né.

Le secrétaire général adjoint du ministère de la santé Dr Mahamat Hamit Ahmat a relevé que l’infection palustre pendant la grossesse représente un problème de santé publique majeur comportant de risques importants pour la mère, le fœtus et le nouveau-né. « Les conséquences de l’association paludisme et grossesse sont entre autre : l’anémie, l’avortement, l’accouchement prématuré, la mortalité in utéro, le faible poids à la naissance, la mortalité néonatale, l’altération du développement de l’enfant etc. », cite-t-il.

Pour réduire le fardeau du paludisme chez la femme enceinte, l’OMS recommande des mesures pour la prévention et la prise en charge du paludisme pendant la grossesse. Parmi ces mesures, on peut citer la promotion et l’utilisation des moustiquaires imprégnées d’insecticide, l’administration intermittente à la sulfadoxine-pyriméthamine (TPI-SP) et une gestion adéquate des cas grâce à un traitement rapide et efficace chez les femmes enceintes.

“Les directives nationales de lutte contre le paludisme recommandent la mise en œuvre de la nouvelle stratégie de prévention du paludisme pendant la grossesse qui est l’administration d’une dose de Sulfadoxine-Pyriméthamine au cours des consultations prénatales dès l’apparition des mouvements actifs du fœtus et ce jusqu’à l’accouchement à condition que les doses soient administrées à au moins un mois d’intervalle” précise le SGA.

Le représentant de l’OMS au Tchad Jean Bosco a rappelé que le paludisme est un fléau africain. « 241 millions de cas au monde, 95% de ces cas reviennent à Afrique. De ces cas de personnes atteintes du paludisme, 625 mille sont mortes. 96% de ces personnes mortes, sont des africains. C’est pourquoi nous devrons nous en occupé », souligne-t-il.

L’approche efficace recommandée par l’OMS et par le Ministère de la Santé Publique et de la Solidarité Nationale pour réduire la charge du paludisme pendant la grossesse est le traitement préventif intermittent (TPI) au cours des consultations prénatales. Il consiste à administrer de la sulfadoxine pyriméthamine (SP) après le 1er trimestre de la grossesse.