Santé: “La carie dentaire peut affecter les yeux et les reins”, alerte Dr Zahra Habib Doutoum

En cette période hivernale, plusieurs personnes souffrent de problèmes dentaires dus en grande partie à la carie dentaire. Pour garder une bonne hygiène bucco-dentaire et des dents saines, Dr Zahra Habib Doutoum, chirurgienne dentiste à l’hôpital de la Renaissance, donne ces conseils.

Dr Zahra Habib Doutoum a fait de la santé bucco-dentaire son combat. En poste à l’hôpital de la Renaissance, cette jeune dame est l’une des rares femmes tchadiennes spécialisées dans ce domaine. Malgré son agenda très chargé, elle nous reçoit dans son bureau pour parler de la carie dentaire.

Les maladies bucco-dentaires touchent de plus en plus de Tchadiens. Qu’est-ce qui explique cela ?

Tout d’abord il faut savoir que notre alimentation de nos jours n’est pas équilibrée. Nous consommons trop de friandises et de sucreries. Ce qui provoque l’apparition des maladies bucco-dentaires dès le jeune âge d’une part. Et d’autre part il y a l’hygiène bucco-dentaire. Nous ne brossons pas les dents correctement ou pas du tout, c’est-à-dire qu’on ne se brosse pas les dents après avoir mangé. A ce niveau j’attire vraiment l’attention des mes frères tchadiens sur le fait de se brosser les dents le matin après le petit déjeuner et le soir après le diner.

Les personnes souffrant des maladies bucco-dentaires sont-elles plus exposées en cette période d’hiver ?

Effectivement, parce que l’organe dentaire est un organe qui est richement vascularisé et innervé. Donc toute variation de la température – quand elle est excessive ou basse, les nerfs transmettent ce changement au niveau de l’organe pulpaire qui déclenche la douleur. Ce qui explique que pendant la période de fraicheur et de chaleur excessive, les gens sentent beaucoup plus ces douleurs dentaires.

Quelles sont les conséquences d’une ou des maladie (s) bucco-dentaire (s) mal soignée(s) ou négligée (s) ?

Il faut savoir que la carie dentaire à des conséquences d’ordre buccal et d’ordre général. Déjà au niveau buccal, une carie mal soignée peut entrainer une cellulite bucco-dentaire qui peut engager le pronostic vital d’un patient, autrement on peut mourir d’une cellulite bucco-dentaire.

Et au niveau général, une carie dentaire négligée peut entrainer des problèmes au niveau cardiaque en développant des endocardites d’osler qui sont, selon les cardiologues, 30% d’origine carieuse. Aussi, la carie mal soignée peut avoir des répercussions au niveau articulaire avec l’apparition de rhumatisme articulaire aigu. La carie peut affecter aussi les reins, les yeux… c’est-à-dire les germes se déplacent à travers la micro circulation pour se fixer au niveau de ses organes là. C’est une maladie qui est souvent négligée par la population mais qui a des répercussions graves sur l’organisme.

Pour maintenir une bonne santé bucco-dentaire, quel conseil pourriez-vous donner aux Tchadiens et plus particulièrement à ceux qui souffrent des caries dentaires ?

Les conseils que j’aimerai donner à mes compatriotes vont d’abord à l’endroit des mamans. Attirez leur attention sur le fait de surveiller l’alimentation de leur enfant. Il y a des enfants qui peuvent consommer des friandises tout au long de la journée, boire des boissons sucrées et beaucoup de chocolats surtout et ils ne se brossent pas les dents. Je tire la sonnette d’alarme à ce niveau.

D’une manière générale, pensez aux aliments équilibrés dans vos foyers d’une part et le brossage dentaire d’autre part. J’insiste sur ça. Il faut un brossage régulier, bi-quotidien (matin et soir), prendre au moins 3mn pour bien se brosser les dents. On peut utiliser aussi d’autres moyens comme les bains de bouches de tems en temps (sans exagération), le fil interdentaire, les brosettes interdentaires et surtout éviter les grignotages entre les repas.

