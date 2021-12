Santé: c’est quoi l’angine? Réponse avec Dr Mahamat Nour Bigna

Définition : qu’est-ce qu’une angine ?

Les angines provoquent une inflammation douloureuse des amygdales qui prennent une couleur rouge ou se recouvrent d’un dépôt blanc. Dans 60 à 90 % des cas, les angines sont dues à un virus et évoluent favorablement en quelques jours sans traitement spécifique. Certaines angines d’origine bactérienne, les angines à streptocoque du groupe A, peuvent provoquer des complications graves. Les maux de gorge peuvent également être dus à la fumée de tabac, un rhume, un reflux acide, une inflammation du larynx ou d’autres maladies infectieuses.

Quels sont les différents types d’angine ?

Les angines diffèrent selon leur symptomatique. Elles sont d’origine virale ou bactérienne.

Les angines rouges (ou érythémateuses) : les amygdales sont tuméfiées et rouges, associées de manière inconstante à un œdème.

elles se diffèrent des précédentes que par la présence d’un enduit blanchâtre, plus ou moins abondant sur la surface amygdalienne; Les angines pseudo-membraneuses : elles sont le siège d’un exsudat fibrineux sur les amygdales. Elle peuvent être liées à des germes pyogènes (staphylocoque doré, pneumocoque, streptocoque du groupe A). Elles constituent une urgence médicale lorsqu’elles sont dues à la diphtérie. Elles sont parfois liées à la mononucléose infectieuse : elles peuvent alors être associées à un purpura pétéchial du voile, une haleine fétide, un gonflement des ganglions, des paupières, de la rate et à une asthénie.

Causes : à quoi est due cette inflammation des amygdales?

Une origine virale dans la majorité des cas

Dans la majorité des cas, chez l’adulte comme chez l’enfant, l’angine est d’origine virale et accompagne une infection ORL hivernale (grippe, rhume…). Il s’agit principalement d’infections liées aux adénovirus, myxovirus para-influenza, virus grippal… Elles sont fréquentes chez l’enfant, surtout lorsqu’il est scolarisé. Ces angines prennent souvent la forme d’angines rouges.

Une origine bactérienne plus rare

Plus rarement, l’angine est liée à une bactérie : il s’agit le plus souvent du streptocoque du groupe A. D’autres streptocoques du groupe B, C et G sont plus rares, de même hemophilus, mycoplasma pneumoniae, staphycoque doré et pneumocoque. Elles sont souvent des angines blanches.

Les angines d’étiologie rare

Rarement, l’angine est le symptôme d’une :

maladie virale comme les angines herpétiques , mono-nucléosique, de la varicelle, de la rougeole…

, mono-nucléosique, de la varicelle, de la rougeole… maladie bactérienne comme l’angine à la scarlatine , à la typhoïde, à la diphtérie, l’angine fuso-spirillaire de Vincent . L’ angine à la scarlatine touche l’enfant entre 4 et 10 ans. La gorge est rouge, la langue est recouverte d’un enduit blanchâtre et d’autres symptômes sont souvent associés : maux de tête, vomissements, crampes abdominales…

; maladie du sang (hémopathie) comme une leucémie.

Contagion et transmission de l’angine

Les angines virales se transmettent par contact avec le virus. Le plus souvent par contact avec des sécrétions nasopharyngées (éternuements, postillons…) d’une personne contaminée.

Quels sont les facteurs de risque ?

La survenue de l’angine est favorisée par :

la saison automnale ou hivernale ;

; le tabagisme (qui fragilise les voies ORL et les rend plus vulnérables aux infections) ;

(qui fragilise les voies ORL et les rend plus vulnérables aux infections) ; la vie en collectivité (travail en open space, scolarisation, crèche…) ;

(travail en open space, scolarisation, crèche…) ; une mauvaise hygiène dentaire (expose à l’angine de Vincent) ;

(expose à l’angine de Vincent) ; une altération de l’état de santé ou une immunodépression (VIH, prise d’immunodépresseurs, corticoïdes…) ;

(VIH, prise d’immunodépresseurs, corticoïdes…) ; une prise inutile d’antibiotiques ;

; une mauvaise hygiène et surtout des mains ;

et surtout des mains ; le fait de trop ou de ne pas assez se couvrir en hiver : typiquement, il est déconseillé de se couvrir exagérément avec foulards, écharpes, cagoules pour les enfants…

Quels sont les symptômes d’une angine ?

Les manifestations localisées et spécifiques de l’angine

Un mal de gorge ;

; Une difficulté à avaler : la douleur est exacerbée lorsque le patient avale sa salive ou mange un aliment ;

: la douleur est exacerbée lorsque le patient avale sa salive ou mange un aliment ; Une douleur à proximité de l’oreille (notamment quand le patient avale) ;

Des amygdales rouges et gonflées ;

; Une substance blanchâtredans le fond de la gorge (sur les amygdales) pour ce qui des angines blanches ;

(sur les amygdales) pour ce qui des angines blanches ; Des vésicules dans le fond de la bouche et au niveau du palais (on parle d’angine vésiculeuse) ;

dans le fond de la bouche et au niveau du palais (on parle d’angine vésiculeuse) ; Des ulcérations dans le fond de la gorge (dans ce cas, l’angine est dite ulcéreuse).

Les symptômes non spécifiques de l’angine

Une fièvre ;

; Des céphalées ;

Des frissons ;

Des courbatures ;

Une fatigue ;

Une perte d’appétit.

Lorsque l’angine est associée à une autre pathologie, d’autres symptômes sont présents : obstruction nasale (rhume), éruption herpétique (herpès), purpura (maladie hémorragique), troubles digestifs (scarlatine), éruption cutanée (varicelle)…

Quelles peuvent être les complications d’une angine bactérienne ?

Généralement l’angine virale disparaît en moins d’une semaine. Des traitements symptomatiques permettent en revanche de soulager le patient avant guérison complète. Cependant, l’angine bactérienne (tout particulièrement celle au streptocoque A) mal prise en charge peut engendrer des complications :

Les complications habituelles rencontrées dans les infections ORL : otites moyennes aiguës , sinusite , bronchite …

, , … Le phlegmon de l’amygdale est un abcès derrière l’amygdale. Les symptômes sont intenses : fièvre, mal d’oreille, salivation excessive, déglutition douloureuse, trismus (la mâchoire s’ouvre difficilement). Le traitement consiste en une ponction pratiquée par un ORL.

est un derrière l’amygdale. Les symptômes sont intenses : fièvre, mal d’oreille, salivation excessive, déglutition douloureuse, trismus (la mâchoire s’ouvre difficilement). Le traitement consiste en une ponction pratiquée par un ORL. Le rhumatisme articulaire aigu (RAA) , maladie inflammatoire qui touche les grosses articulations et, dans certains cas, les valves cardiaques.

, maladie inflammatoire qui touche les grosses articulations et, dans certains cas, les valves cardiaques. La glomérulonéphrite aiguë (GNA) est une affection devenue rare qui touche les reins.

est une affection devenue rare qui touche les reins. La chorée de Sydenham ou “danse de Saint-Guy” est une atteinte du système nerveux central qui provoque des mouvements involontaires et s’accompagne de fièvre. Elle guérit en général spontanément au bout de quelques semaines.

ou est une atteinte du système nerveux central qui provoque des mouvements involontaires et s’accompagne de fièvre. Elle guérit en général spontanément au bout de quelques semaines. Un syndrome septique sévère peut être rencontré à titre exceptionnel chez des patients immunodéprimés.

Quels conseils de prévention ?

Il est difficile de prévenir les angines simples. Néanmoins, il est recommandé d’éviter tout contact lorsqu’une personne est contaminée. La prévention des complications est, en revanche, indispensable. Pour obtenir une guérison totale, il est essentiel d’aller jusqu’au bout du traitement antibiotique si l’origine est bactérienne.

Des mesures préventives particulières sont aussi recommandées pour diminuer le risque de contamination :

se laver très régulièrement les mains ;

éviter les personnes malades ;

porter un masque virucide surtout dans les lieux publics ;

aérer régulièrement les pièces (au minimum 20 minutes par jour) ;

éviter de trop chauffer les logements (la température doit être comprise en 18 et 21 °C) ;

préférer les atmosphères humides : l’air sec assèche et fragilise peau et muqueuses. Vous pouvez vous procurer un humidificateur d’air ;

éviter de trop se couvrir : l’idée d’emmitoufler son enfant dans pull, écharpe et cagoule le rend plus vulnérable aux infections hivernales ;

avoir un sommeil suffisant ;

avoir une alimentation équilibrée riche en nutriments ;

pratiquer une activité physique régulière ;

pour renforcer son immunité au moment de l’automne : se procurer une complémentation multivitaminée contenant vitamines et minéraux. La vitamine D et le zinc sont particulièrement recommandés. D’autres complémentations peuvent être indiquées : gelée royale, ginseng, échinacée, … ;

En cas d’angines bactériennes à répétition résistantes, l’ablation chirurgicale des amygdales peut être proposée chez l’adulte et chez l’enfant. Cette intervention permet d’éviter les récidives d’angine mais n’écarte pas le risque de développer d’autres infections ORL.

LES ANGINES À RÉPÉTITION CHEZ L’ADULTE

Chez l’adulte comme chez l’enfant, certaines angines peuvent être récidivantes et altérer la qualité de vie de ceux qui en souffrent. Leurs conséquences (consultations médicales répétées, absentéisme) ne sont pas négligeables sur le plan médico-économique.

QUELLES SONT LES CAUSES DES MAUX DE GORGE ?

Les angines sont l’une des causes principales des maux de gorge. Elles provoquent une inflammation douloureuse des amygdales qui prennent une couleur rouge (angine rouge) ou se recouvrent d’un dépôt blanc (angine blanche). Les angines peuvent d’être dues à des bactéries ou des virus. Dans 60 à 90 % des cas, ce sont des angines d’origine virale qui évoluent favorablement en quelques jours.

Les autres origines possibles des maux de gorge sont :

une irritation de la gorge imputable à un air trop sec, à des poussières ou à de la fumée de tabac ;

une douleur après avoir trop parlé ou crié ;

une inflammation due au passage d’un objet inhabituel (arête de poisson, par exemple) ;

une irritation due à un reflux gastro-œsophagien ;

un rhume accompagné d’un nez qui coule et de quintes de toux (trachéite) ;

une inflammation du larynx (laryngite) accompagnée d’un enrouement, d’une toux sèche et de fièvre ;

d’autres infections plus rares : mononucléose, scarlatine, rougeole, VIH ou diphtérie, par exemple ;

un problème plus grave : tumeur de la gorge ou des cordes vocales.

COMMENT RÉAGIR EN CAS DE MAL DE GORGE ?

Buvez beaucoup. Les tisanes sucrées avec du miel peuvent se révéler utiles pour calmer les maux de gorge.

En cas de fortes douleurs en avalant, prenez des aliments liquides, en bouillie ou en purée tels que des soupes, de la semoule, des compotes, etc.

Évitez les aliments acides (agrumes, tomates, vinaigre, par exemple) et trop salés (chips ou biscuits pour l’apéritif, etc.).

Sucez des bonbons au miel ou mâchez du chewing-gum. La salive contient en effet beaucoup d’anticorps qui aident à combattre l’infection.

Si le mal de gorge est intense, la prise d’un médicament antalgique pendant un temps limité peut calmer la douleur.

QUE FAIT LE MÉDECIN EN CAS DE MAUX DE GORGE ?

Il procède à un examen du fond de la gorge pour déterminer la cause de l’affection. Si les amygdales sont enflammées, il peut également procéder à un frottis de leur surface (test de diagnostic rapide de l’angine à streptocoques) pour déterminer quels germes sont en cause et proposer ainsi le traitement le plus adapté.

En cas d’angines à répétition, le médecin peut être amené à proposer une ablation chirurgicale des amygdales (amygdalectomie), après avoir évalué la balance bénéfice-risque.