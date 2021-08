Salamat : une marche de soutien au CMT et aux forces de défense et de sécurité a lieu à Amtiman

Le conseil provincial du Mouvement patriotique du salut (MPS) du Salamat a organisé une marche pour soutenir le Conseil militaire de transition (CMT). C’est ce lundi à Amtiman.

L’itinéraire est le boulevard qui mène du siège dudit parti à la place de l’indépendance. La marche a vu la participation des militantes et militants, des bureaux de soutien, des groupements féminins ainsi que les clandomens brandissant des banderoles et plaques sur lesquelles l’on peut lire “soutien au CMT, soutien aux forces de défense et de sécurité, vive le CMT”.

Deux motions dont l’une au CMT et l’autre aux forces de défense et de sécurité ont été présentées par les organisateurs.

Le secrétaire général adjoint provincial du MPS Ahmat Hassan Brémé a salué l’engagement des généraux du CMT pour avoir sauvé le Tchad qui allait tomber aux mains des hommes sans loi.

Le gouverneur Abdoulaye Ibrahim Siam a remercié les organisateurs puis promet de transmettre à qui de droit les deux motions.

Djimotoum Bongtoloum correspondant à Amtiman