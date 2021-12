Salamat : les jeunes se préparent pour le forum national de la jeunesse

Un pré-forum se tient à Amtiman dans le Salamat dans le cadre des préparatifs du forum national de la jeunesse.

Ils sont une centaine de jeunes garçons et filles venus des départements d’Aboudeia, de Haraz et de Barh-azoum à prendre part à cette assise de deux jours allant du 20 au 21 décembre à Amtiman. Cela, en vue de préparer le forum national de la jeunesse qui se tiendra à N’Djamena du 27 au 29 décembre.

Après le mot de bienvenue du délégué provincial de la jeunesse, des sports et de l’entrepreneuriat Brahim Alhissein, la cheffe de mission, Djimhorné Ronel Isabelle a expliqué l’objectif de ce pré-forum. “Il consiste à préparer les jeunes à participer au forum national de la jeunesse”, a-t-elle défini.

Selon elle, l’objectif global vise à renforcer les conditions améliorées des jeunes ainsi que leur participation à la consolidation de la paix et de l’unité nationale. Raison pour laquelle le ministère en charge de la Jeunesse en partenariat avec ses partenaires ont décidé d’organiser ces assises le plus vite possible, conclut-elle.

Ouvrant les travaux, le secrétaire général de la province, Maab Mara, a exhorté les jeunes à saisir cette opportunité qui pourrait les aider à traiter les problèmes auxquels ils sont confrontés.

Djimotoum Bongtoloum, correspondant à Amtiman