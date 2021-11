Salamat : les 25 meilleures filles des établissements publics et privés primées par la Fondation Grand Cœur

25 écolières de la province du Salamat ont été encouragées par la Fondation Grand Cœur avec des bourses de réinscription et d’équipements.

En tout, ce sont 25 meilleures filles qui ont reçu ces primes. Chacune a une enveloppe de 75 000 francs.

Dans son allocution, le délégué provincial de l’Education nationale et de la Promotion civique Issa Mahamat Tagal de dire que c’est la 3ème année consécutive que la Fondation Grand Cœur met à la disposition des élèves du second cycle sans distinction, selon le mérite, une bourse de réinscription et d’équipements. Ceci pour encourager les filles à redoubler d’efforts pour garder les bancs de l’école. Selon lui, la Fondation Grand Cœur est un partenaire incontournable pour le système éducatif tchadien.

Le gouverneur Abdoulaye Ibrahim Siam se félicite de ce geste de la Fondation Grand Cœur. “Cette Fondation fait la promotion de l’éducation des filles son crédo”, rappelle-t-il. Et c’est dans cette lancée que le gouvernement de la transition accorde aussi une place de choix à l’éducation des filles, conclut le gouverneur.

Djimotoum Bongtoloum, correspondant à Amtiman