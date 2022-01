Salamat : la crise d’Abéché fait grimper les prix des articles au marché d’Amtiman

Amtiman vit le 3ème jour consécutif de protestation des commerçants qui ont fermé leurs commerces en solidarité avec la population d’Abéché. Les activités sont au ralenti et la population en pâtit.

À quelque chose malheur est bon dit-on. Depuis trois jours, les boutiques et alimentations du marché central d’Amtiman sont fermés. En cause, la situation qui prévaut à Abéché dans le Ouaddaï. Les commerçants, en l’occurence des Ouaddaïens, ont décidé de fermer leurs commerces en soutien à leurs frères durement réprimés lors des manifestations du 24 et 25 janvier. Conséquences, les prix des aliments ont grimpé.

Ce vendredi 28 janvier, ceux qui ont fait un tour au marché ont constaté qu’il y a une hausse des prix. Les comestibles tels que les pastèques, l’oignon, l’ail et les denrées de première nécessité ont vu leurs prix doublés selon beaucoup de consommateurs. Le coro de l’oignon qui se vendait à 750 Frs CFA est aujourd’hui à 1 000F, a relevé une ménagère. La pastèque passe de 500 à 750F.

Des pastèques exposées au marché central

Dans les quartiers, difficile de se procurer des consommables dans une boutique. Un fonctionnaire fait des va-et-vient depuis trois chez son boutiquier qui est toujours absent. Pourtant il veut payer sa dette. “J’ai peur de bouffer ce que je lui dois”, s’inquiète. Pour, il faut que les autorités résolvent rapidement le problème d’Abéché pour que le climat d’affaire soit rétabli à Amtiman. ” Sans ces commerçants, nous n’avons pas de force”, conclut-il.

Djimotoum Bongtoloum, Correspondant à Amtiman