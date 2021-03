Salamat : la commune d’Amtiman a ouvert sa session budgétaire de l’année 2021

La session a été présidée par le préfet du département de Barh Azoum, Mahamat Nour Ali Saboune, ce mercredi 03 mars.

La salle de réunion du Centre de lecture et d’animation culturelle ( CLAC) d’Amtiman, a servi de cadre au lancement des travaux de la session budgétaire pour l’exercice de l’année 2021.

Durant six (6) jours, les conseillers municipaux auront à évaluer la gestion de l’année écoulée. Cette revue annuelle permet aux conseillers municipaux de donner un quitus à l’exécutif municipal pour gérer le budget de l’année suivante.

Dans son mot introductif, le maire Ahmat Hassan Brémé, a relevé que le budget a été rédigé dans un contexte économique difficile et d’incivisme fiscal, avant de dire qu’il y a lieu de remercier la commission en charge de l’élaboration de ce projet de budget pour le travail fait dans un délai très court, mais qui a respecté la nomenclature réelle des budgets des communes.

S’adressant aux élus locaux, le préfet du département de Barh Azoum, Mahamat Nour Ali Saboune, leur a demandé de surseoir à leurs problèmes internes afin de privilégier l’avenir de la cité. << L’exécutif municipal présente aujourd’hui, ce projet de budget élaboré en partie double, et retraçant les recettes et dépenses pour l’année 2021 et le soumet à l’approbation en vue de l’examiner à la loupe comme à l’accoutumée. Il les a exhortés de discuter d’une manière objective en tenant compte des réalités du moment et des principes budgétaires>>.

Le préfet a fini en décernant une lettre de félicitations au maire Ahmat Hassan Brémé pour ses réalisations au cours de ses 10 mois à la tête de cette commune.