Salamat : 4 morts et 3 villages incendiés dans un conflit intercommunautaire à Mouraye

Regain de tension depuis hier soir entre deux communautés à Mouraye, dans la province du Salamat. Actuellement, les autorités compétentes sont sur place pour ramener le calme, mais la tension est vive.

Au moins 4 personnes ont été tuées et plusieurs blessés ont été transportés urgemment vers les centres de santé et l’hôpital d’Amtiman, qui est placé sous haute surveillance militaire. Trois villages ont également été incendiés. L’on ignore pour le moment les causes de cet affrontement.

Nous y reviendrons pour plus de détails.