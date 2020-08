Sahel : tueries à Kouré, le président Déby adresse ses vives compassions

Le président de la République, Idriss Déby Itno a adressé ses vives compassions aux habitants de Kouré au Niger. Le 9 août, deux Nigériens et huit Français ont été tués par des hommes armés dans cette localité située au sud-ouest du Niger.

A travers son tweet, Idriss Déby Itno condamne fermement l’acte causé dans la localité de Kouré. « Je condamne avec la plus grande fermeté l’acte lâche et odieux perpétré par des obscurantistes dans la localité de Kouré au Niger ».

Je condamne avec la plus grande fermeté l’acte lâche et odieux perpétré par des obscurantistes dans la localité de Kouré au Niger. J’adresse mes condoléances aux familles éplorées et aux Présidents français Emmanuel Macron et nigérien Mahamadou Issoufou.