Sahel : le CICR alerte sur la menace d’une famine pendant la période de soudure

Le Comité International de la Croix Rouge (CICR) a alerté dans un communiqué publié le 12 mai 2022 sur la menace d’une famine qui plane sur plus de 10,5 millions de personnes au Burkina Faso, au Mali, au Niger et en Mauritanie.

Le risque de famine, pendant la période de soudure qui s’annonce coupler à la crise alimentaire qui frappe déjà le Sahel et aggravé par le conflit touchera plus de 10,5 millions de personnes.

Les populations déjà fragilisées, deviennent extrêmement vulnérables lorsqu’elles sont contraintes au déplacement. La situation devient encore préoccupante pour ces millions de personnes qui restent dans des zones inaccessibles aux organisations humanitaires à cause de l’insécurité ambiante.

Le #Sahel vit sa pire période de sécheresse depuis plus de 10 ans. Plus de 10 millions de personnes risquent de souffrir de la faim.



Au #BurkinaFaso, le pays subit les conséquences du conflit qui aggravent la #CriseAlimentaire en cours.#COP15 pic.twitter.com/lMhY1yHuyQ — CICR Afrique (@CICR_Afrique) May 12, 2022

« Au moins 2 millions de personnes ont été déplacées dans les quatre pays susmentionnés par suite du conflit, dont 70% au Burkina Faso où l’insécurité a poussé près de 10% de la population, soit 1,8 million de personnes, hors de chez elles en quête de sécurité » informe le CICR.

Ne pouvant plus accéder à leurs terres pour pratiquer leurs activités agricoles ou d’élevage, des communautés entières deviennent dépendantes de l’aide pour survivre, notamment pour la nourriture et l’eau.

Le directeur Afrique du CICR, Patrick Youssef, appelle – ‘’ les acteurs du développement, les gouvernements et les organisations humanitaires doivent s’unir et proposer des solutions nouvelles et innovantes qui renforceront les systèmes existants et fourniront des outils permettant à la population de s’affranchir de sa dépendance à l’aide’’.