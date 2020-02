Safagri 2020 : visite d’inspection sur le futur site du salon par le comité d’organisation

AGRICULTURE – La ministre de la production agricole et de l’irrigation, Madjian Ruth Padja et le secrétaire exécutif du Cilss, Dr Djimé Adoum ont visité cet après-midi le site attribué par le chef de l’Etat pour le déroulement des éditions futurs du salon africain de l’agriculture.

Dans l’objectif de s’assurer de son futur emplacement, la ministre de la production agricole et de l’irrigation accompagnée d’une forte délégation ont visité ce 3 février un espace qui va abriter le futur complexe dédié pour le déroulement du Safagri. Le gouvernement tchadien a octroyé un site pour abriter le salon africain de l’agriculture. Ce site est situé à la sortie Est de la ville de N’Djamena non loin du complexe de l’ITRAD. Ce terrain a été attribué par le président de la république du Tchad, Idriss Deby Itno.

Madjian Padja Ruth n’a pas manqué d’expliquer le but de sa visite sur le terrain qui abritera le Safagri qui est par ailleurs institutionnalisé par le gouvernement tchadien. Selon elle, le Cilss et le gouvernement tchadien ont créé ce salon et l’implanter au Tchad pour toute l’Afrique. « Ce salon va aussi permettre à ce que nos produits africains soit visibles sur l’espace mondial. Que cela soit aussi au service de tous les Africains. »

« Nous sommes à pied d’œuvre pour son organisation. Il faudrait qu’on s’assure de son emplacement qui est ce site offert par le chef de l’Etat pour permettre de transformer ce salon en une institution continentale pour servir toute l’Afrique », ambitionne Madjidian Padja Ruth.

Pour la 2e phase de ce salon, le département de l’agriculture et le Cilss ont bien enclenché le processus de son institutionnalisation. Ce qui a aussi motivé cette visite d’inspection.