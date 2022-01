Réunis en Italie plusieurs groupes politico-militaires tchadiens se disent prêts à participer au pré-dialogue et au dialogue national

Par un communiqué fait à Rome ce vendredi 21 janvier, 14 groupes et coalitions de groupes politico-militaires informent qu’ils ont participé du 20 au 21, sur invitation de la communauté Sant Egidio, à un colloque à Rome pour une “large et profonde consultation” à propos du pré-dialogue et du dialogue national inclusif.

Ces groupes confirment leur volonté politique, déjà exprimée à certaines rencontres, de contribuer à la solution de la crise tchadienne dans un processus de négociation “sincère et transparent”.

“Nous nous engageons à une offre de paix vis-à-vis du Conseil militaire de transition (CMT) pour un meilleur avenir de notre pays, notamment sa reconstruction constitutionnelle, à travers des pourparlers francs et directs en vue desquels nous avons discuté, parmi d’autres préalables, l’éventualité d’un cessez-le-feu”.

Ces groupes encouragent les efforts du comité technique spécial (CTS) dirigé par l’ancien président Goukouni Weddey qu’ils souhaitent vivement rencontrer. Ils lui demandent également de les consulter sur les dates et lieux des rencontres ainsi que des pays hôtes. “Nous estimons qu’il est indispensable qu’il y ait des concertations avec les partis politiques et la société civile afin d’échanger sur l’actuel processus”, insiste le communiqué.

En remerciant tous les acteurs internationaux pour leur soutien, ces groupes armés demandent à la communauté internationale, notamment l’Union africaine, les Nations unies et les organisations régionales à s’engager à accompagner ce processus.

A noter que des cadors comme le FACT (Front pour l’alternance et le changement au Tchad), l’UFR (Union des forces de la résistance), l’UFDD (Union des forces pour la démocratie et le développement), le CNRD (Conseil national de la résistance pour la démocratie) ou encore le CCSMR (Conseil du commandement militaire pour le salut de la République) font partie des signataires du communiqué.