Restitution des pré-dialogues : l’échange prévu entre les partis politiques et le CODNI a été un fiasco

Réunis dans une salle de Radisson Blu ce mercredi 12 janvier, une centaine de partis politiques ont quitté la salle lors d’échanges avec le Comité d’organisation du dialogue national inclusif (CODNI).

Tout a commencé dans le calme, lorsque les différentes sous-commissions ont présenté leurs rapports des travaux effectués à l’intérieur et à extérieur du pays.

Pourquoi les partis politiques ont vidé la salle ?

Sans consensus, une liste des personnes ont été citées pour prendre la parole au nom des partis politiques. Ce qui a été à l’origine de bruits dans la salle. Certains chefs de partis politiques ont commencé à quitter la salle en s’exclamant : “déjà vous commencez ici“.

Le président national du Mouvement des jeunes pour le redressement économique et social (Mjres), Dr Ali Haroun Khattir, qui fait partie des leaders qui ont quitté la salle explique: “Il donne la parole à 5 personnes parmi nous et il nous impose que ces gens seulement vont parler. Alors que chacun de nous est venu au nom de son parti. Ça suffit la dictature, on est venu pour échanger et nous avons des militants derrière. Ce n’est pas de la manière que le dialogue va se dérouler” .

Ainsi donc les échanges n’ont pas eu lieu. Sans que le CODNI ne dise quelle sera la suite de la procédure.