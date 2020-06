Reprises des cours : le Syndicat des enseignants lance un préavis de grève

La reprise des cours dans les écoles du Tchad est prévue pour le 25 juin 2020. Déjà, le Syndicat des enseignants du Tchad, section de N’Djména, fixe des conditions, sans lesquelles cette reprise sera incertaine à N’Djména, voire dans d’autres provinces du pays

Le Syndicat des enseignants du Tchad (Set), section de N’Djména, lance un préavis de grève allant du 18 au 24 juin, alors que la reprise des cours est prévue pour le 25 juin. Avant cette reprise, il fixe certaines conditions.

Les enseignants demandent la fourniture des équipements de protection individuelle tels que les masques, les gels hydro l’alcoolique, la mise en place des kits de lavage des mains et la désinfection de tous les établissements scolaire. Aussi, le Syndicat exige que des mesures particulières soient prises pour la protection des enseignants qui seront en contact permanent avec les copies, au même titre que le corps soignant.

Mis à part les mesures sanitaire, le SET exige le versement immédiat des frais de transport de 2016 à 2019 et la levée des effets financiers des avancements et reclassements avant l’organisation des examens. Selon le SET provincial de N’Djména, pour sauver l’année scolaire 2019-2020, le gouvernement a réquisitionné les enseignants qui n’ont aucune formation en télé-enseignement pour élaborer et dispenser des cours à distance. “Cela ne doit pas être considéré comme la suite logique de prestations comme le laissent entendre certains responsables du ministère de l’Education” affirme-t-il.

Ainsi, le Syndicat appelle le gouvernement à verser les honoraires de ces enseignants avant le 25 juin 2020.