[REPORTAGE] : une Senafet tout en couleur à l’IFT et à la Maison de la Femme

SOCIETE – La Senafet se fête en art à l’Institut français du Tchad. Exposition des différents objets et plusieurs produits ainsi que les conférences-débats agrémentent les festivités.

Dans le local de l’Institut français du Tchad, sous les tentes installées, des va-et-vient incessants. D’une part, les artistes regroupés sous une véranda. D’autre part, des groupes de femmes présents pour les conférences-débats relatives à la Semaine nationale de la femme tchadienne (Senafet). Mais ce qui attire plus de l’attention est l’exposition-vente des produits locaux et transformés.

Ce sont entre autres les sacs à mains et d’autres objets fabriqués en collier tout comme les habits, les chaussures. Ces expositions sont une occasion pour les vendeurs de faire un peu plus de recettes qu’avant explique Martin : « les gens viennent beaucoup pendant cette semaine d’exposition qui marque la semaine de la femme tchadienne. Les visiteurs ne viennent pas pour voir simplement nos objets mais cela nous permet de faire entrer de l’argent dans la caisse.»

Vu d’un stand d’exposition

L’initiative des expositions est saluée par les gens qui passent à l’IFT, confirme Fatimé Mahamat. « Les expositions au moment des fêtes je les adore non seulement parce que c’est un coin de distraction mais c’est encore plus pour moi parce que je découvre les produits et objets que parfois ce n’est pas facile de les avoir au marché à l’exemple des pots de fleur fabriqués et colliers. Dans ces coins, les rencontres et la relation se tissent facilement également. »

A la Maison de la Femme, l’ambiance est aussi joviale. Des admirateurs viennent tous les jours visiter les différents stands d’exposition. Dans l’après-midi, sous le boucarou, des femmes se retrouvent pour débattre, s’orienter. La journée se termine sur des notes musicales.

Vu des installations à la Maison de la Femme

Commencées le 1er mars, les activités de la Senafet édition 2020 seront clôturées ce samedi 7 mars sur toute l’étendue du territoire. A N’Djamena, des foires ont lieu à la Maison nationale de la Femme et à l’Institut français du Tchad. Demain le 8 mars, sera célébrée la journée internationale de la Femme.

Mouni Nguemadji Laurea