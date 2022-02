Remaniement ministériel : voici les entrants

Le premier gouvernement de l’ère de la transition a été remanié ce vendredi 25 février. Il est à noter douze entrants et une mutation.

Aux termes du décret N° 509 du 24 février 2022, le gouvernement de transition nommé le 2 mai 2021 a été remanié. Onze nouveaux ministres sont appelés à servir dans le gouvernement 2 dirigé toujours Pahimi Padacké Albert.

A la tête du ministère de la Sécurité publique, le général Idriss Dokony Adiker s’installe. Il remplace son frère d’arme, le général Souleyman Abakar Adam. Au ministère de l’Economie et de la Planification du développement, Dr Issa Doubragne en poste depuis 2018 laisse sa place à Hamid Koua qui lui aussi cède son trône du Pétrole et de l’Energie à Djerassem Le Bemadjiel. Mohammed Routouang Christian Ndonga du ministère de la Jeunesse et des Sports cède son fauteuil à Mahamoud Ali, ancien Directeur des affaires administratives et financières de la Présidence. Au ministère de l’Education, Kosmadji Merci est remercié. Mogna Djihoumta lui succède. Les Affaires foncières et le développement de l’habitat et de l’Urbanisme sont désormais gérés par Moussa Batraki. La Santé publique et la Solidarité sont confiées à Dr Abdoulmajid Abdérahim. Lydie Beassemda n’aura fait que dix mois à la tête du ministère de l’Enseignement supérieur. Elle cède son fauteuil à Ali Weidou, précédemment directeur du centre des oeuvres universitaires. Le ministère de l’Aviation civile et la Météorologie nationale sera désormais piloté par Hissein Tahir. Le département du développement touristique et l’artisanat est aux mains de Mounira Hassaballah. Ndougouna Bakasse Réradjim va s’occuper de la Culture et de la promotion de la Diversité. Le patron du Secrétariat général du gouvernement est Haliki Choua. Le Secrétariat d’Etat au Dialogue et à la Réconciliation nationale est confié à Djimadjimbaye Datambaye Aimé.

Dans sa configuration actuelle, le gouvernement compte 26 portefeuilles ministériels et sept secrétariats d’Etat et un secrétariat général adjoint du gouvernement.