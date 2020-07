Remaniement gouvernement: où est passé Kassiré ?

Le gouvernement du Tchad vient d’être remanié ce mardi 14 juillet 2020 dans la soirée. Un gouvernement de 35 membres dans lequel ne figure pas l’allié du président Deby, Delwa Kassiré Koumakoye. Ministre d’État, ministre conseiller à la présidence de la République jusqu’à ce jour, où est passé Kassiré ?

A quelques mois des élections présidentielles annoncées pour avril 2021, le président Deby n’a pas renouvelé son fidèle allié, le président du parti viva RNDP, Dr Kassiré Koumakoye. Senti très fragile à cause de son âge avancé et surtout sa santé précaire, Kassiré n’est pas reconduit dans le gouvernement du 14 juillet 2020.

Kassiré Koumakoye ne fait plus des apparitions publiques depuis avril 2020. Depuis, les tchadiens s’interrogent pour savoir où est passée cette personnalité du pays ? Son véhicule de service est tous les temps devant son domicile à Moursal dans le 6e arrondissement de N’Djaména.

Personne ne veut parler de son absence sur le terrain et dans les activités du gouvernement. Mais ce qui est sûr, Kassiré Koumakoye n’est plus membre gouvernement. D’ailleurs, son poste n’apparaît plus dans le nouveau gouvernement.