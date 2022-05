Relax auto-école recycle les chauffeurs du Fonap

Neufs chauffeurs du Fonds d’appui à la formation professionnelle (Fonap) sont en recyclage à Relax auto-école. Le lancement de la formation a lieu ce vendredi à N’Djamena.

Durant quelques jours, neuf agents chauffeurs du Fonds national d’appui à la Formation professionnelle seront formés en conduite décisive sous le pseudo “Smith système driving” qui veut dire “visez loin pendant la conduite”. Cette formation entre dans le cadre du partenariat entre Relax auto-école et le Fonap.

Pour le directeur de Relax auto-école, Nadjo Ahmed Djarma, le souhait est de renforcer la capacité en conduite décisive des chauffeurs du FONAP est une nécessité car cela permettra de réduire considérablement le risque des accidents. Il affirme “qu’avant de commencer à conduire n’oubliez pas que la conduite est un privilège et non un droit que vous devez apprendre à être un conducteur responsable avant de tourner la clé de contact’’.

“Soyez rassurés que ces 9 agents sortiront à la fin de cette formation non seulement comme de bons chauffeurs mais des médecins qui ont fini avec leurs spécialités, ils seront des formateurs, des experts en conduite automobile et en sécurité routière pour la société“, a déclaré le PDG de Relax auto-école. La formation se passera sous deux phases, théorique et pratique. “Cette formation se passera dans la discipline sous ma supervision. Relax auto-école à 12 ans de carrière dans la formation en conduites automobile, nous sommes toujours à la hauteur de nos tâches pour assurer une bonne formation ” a rassuré Nadjo Ahmed Djarma.

Pour le représentant de FONAP, Gamy Dogla Ngardiguina, cette formation vient à point nommé. Car cela fait un bon bout de temps que les chauffeurs sont recrutés et attendent une formation de ce genre. Maintenant il est question de renforcer leurs capacités pour plus de vigilance afin d’éviter les dégâts. “J’appelle les chauffeurs à plus d’assiduité et être présents pour assimiler la formation“, invite-t-il.