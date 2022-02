Règlement des conflits : les propositions du regroupement politique « Une nation pour tous »

Dans un communiqué de presse, le regroupement des partis politiques « Une nation pour tous » (UNPT) réagit aux récents événements d’Abéché et de Sandana et fait des propositions de résolutions des conflits intercommunautaires.

L’UNPT qui tient le gouvernement pour responsable de ces situations, estime que les multiples indignations et les protestations des forces vives du pays ne suffisent plus. Pour ce regroupement, il est inadmissible que le gouvernement continue à « endormir les Tchadiens avec des solutions boiteuses » en envoyant des délégations pour « distribuer quelques enveloppes pour calmer les parents des victimes et clamer aux yeux de l’opinion nationale et internationale que les belligérants se sont réconciliés ».

Une nation pour tous rappelle qu’un colloque organisé en 2004 a relevé que les conflits intercommunautaires font plus de victimes que les conflits armés. Elle exhorte donc le président du Conseil militaire de transition à prendre ses responsabilités avant qu’il ne soit trop tard parce que « notre pays est au bord d’une situation insurrectionnelle ».

De son côté, en attendant le dialogue national inclusif, l’UNPT préconise quelques actions à prendre « en urgence » :