RCA : report des élections municipales et régionales

Les élections municipales et régionales prévues pour le 22 janvier 2023 sont reportées au 16 juillet 2023 sur toute l’étendue du territoire de la République centrafricaine (RCA), a-t-on appris mercredi auprès du président de l’Autorité nationale des élections (ANE), Mathias Barthélémy Morouba.

Selon lui, le report est dû premièrement au retard accusé dans la mobilisation de fonds destinés à l’organisation de ces élections.

“On a fait un chronogramme. On a un budget qui a été préparé et diffusé. Malheureusement, on n’a pas le financement tel que prévu. Avec une partie de cet argent, nous avons pu faire la cartographie électorale”, a expliqué M. Morouba.

D’après ce responsable de l’ANE, parmi les raisons du report des élections figurent également les retards dans la mise en place des démembrements, et dans la révision du fichier électoral pour prendre en compte les jeunes qui viennent d’avoir l’âge de 18 ans, les personnes décédées, les réfugiés et les déplacés, etc.

Dans le cadre du nouveau calendrier, la proclamation des résultats définitifs est prévue pour le 13 décembre 2023 et la publication de la composition définitive des conseillers municipaux, le 16 décembre 2023.