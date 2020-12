RCA : L’ONU et ses partenaires condamnent les violences des groupes armés

Société : Les Nations-unies et des Etats et institutions internationales partenaires de la République centrafricaine (RCA) ont fermement condamné la recrudescence des violences et des exactions dans plusieurs localités de ce pays d’Afrique centrale où les élections générales doivent être organisées.



Les tensions politiques et sécuritaires se sont accrues au cours du weekend en RCA, alors que le pays est en pleine campagne électorale pour les élections présidentielle et législatives qui doivent avoir lieu le dimanche 27 décembre.



«Une coalition de groupes armés a attaqué simultanément quatre préfectures de l’ouest et du sud. Ces groupes ont également tenté d’atteindre la capitale Bangui», a déclaré lundi, le porte-parole du secrétaire général des Nations Unies, Stéphane Dujarric, lors d’un point de presse. Suite à cette situation, L’ONU et ses partenaires ( notamment le G5 sahel) condamnent les violences des groupes armés. Ils interpellent les acteurs centrafricains à s’investir pleinement dans le processus électoral et à contribuer au maintien d’un environnement propice à l’exercice du droit de vote par tous les citoyens.



Face aux craintes concernant la perturbation du scrutin électoral, le représentant spécial du secrétaire général de l’ONU en RCA, Mankeur Ndiaye s’est voulu rassurant. Il a souligné que la MINUSCA continuera d’exercer pleinement son mandat électoral en apportant son soutien aux autorités nationales pour la tenue d’élections pacifiques. « Le 27 décembre sera un grand jour pour le peuple centrafricain qui aspire à la paix, à la sécurité et au développement », a-t-il assuré lundi matin sur Twitter.