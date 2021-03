Ralliement des ex transformateurs au MPS

POLITIQUE – Un groupe des jeunes de la commune du 7ème arrondissement précédemment des “transformateurs’’ ont rallié le Mouvement Patriotique du Salut (MPS) au cours d’une cérémonie.

Selon Mbairamadji Théophile, porte-parole des jeunes rallié au MPS, ce choix est le fruit d’une réflexion responsable – « Je prends la parole c’est parce que nous avons été victimisé raison pour laquelle nous avons été la cible des transformateurs. Notre ralliement au MPS est un acquis et ses acquis doivent être préservé »

porte parole des jeunes ralliés

Le représentant des groupe des facilitateurs, Dr Ousman Houzibé se félicite de cet engagement républicains et invite le désormais membre du MPS à faire triompher les idéaux du parti. « En acceptant à votre âme et conscience ce ralliement au grand parti de notre paysage politique le MPS, vous avez voulu témoigner à tous les tchadiens que le MPS est un grand parti de masse, populaire et un parti capable d’offrir la paix, la sécurité, pour le développement de notre pays » souligne-t-il.

Dr Ousman Houzibé, représentant des facilitateurs

Le secrétaire général 2ème adjoint du MPS a rappelé à ces nouveaux adhérents qu’ils sont militants au même titre que les autres.