Qui sont les 4 leaders interpellés lors de la marche contre la politique française au Tchad ?

Quatre leaders des organisations de la société ont été arrêtés le samedi 14 mai, lors d’une protestation organisée par le mouvement Wakit Tama contre la politique française au Tchad.

L’avocat Koudé Mbaïnaissem

Selon le communiqué de l’association ’’Tournons la page’’, l’avocat Koudé Mbaïnaissem a été arrêté. Il a été interpellé par la Police à la suite de la marche organisée par le mouvement citoyen Wakit Tama contre la politique française au Tchad. Une interpellation que l’association trouve ’’arbitraire’’ et ’’condamne’’. Me Koudé Mbaïnaissem a été convoqué par le passé par la Police judiciaire le 9 février. Son tort serait d’être avec son collègue, Me Max Laolngar qui a appelé à la mise au ban du Conseil militaire de transition.

Hissein Massar Hissein

Dr Hissein Masar Hissein a été, lui aussi, pris par la Police le 14 mai. Il était sorti manifester aux côtés des autres leaders contre la France. Dr Hissein Masar Hissein n’est pas à sa première sortie. En 2021, il a appelé à une marche pacifique pour dénoncer la “marginalisation” des cadres arabophones dans l’administration tchadienne.

Gounoung Vaima Gan-Faré, secrétaire général de l’Union des syndicats du Tchad

L’Union des syndicats du Tchad a, de son côté, annoncé l’arrestation de son secrétaire général, Gounoung Vaima Gan-Faré. Il a été interpellé et gardé dans les locaux des renseignements généraux depuis le 14 mai, selon le communiqué. Préoccupée par les conditions de détentions, l’UST indique qu’elle tiendra pour seul responsable le Conseil militaire de transition. Dans la même veine, elle appelle ses militants à une vigilance accrue.

Youssouf Korom, secrétaire général du syndicat des commerçants fournisseurs de l’Etat

Le secrétaire général du syndicat des commerçants fournisseurs de l’Etat dénommé ’’Le bouclier’’, Youssouf Korom a été coopté le soir de la contestation. Après avoir protesté dans la matinée du 14 mai, le représentant des commerçants fournisseurs a été arrêté par la Police judiciaire.