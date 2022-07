Qui est Awatif El Tidjani Ahmed Koïboro, la nouvelle secrétaire d’État aux Affaires étrangères ?

Portrait – Awatif El Tidjani Ahmed Koïboro figure parmi les nouveaux entrants dans le gouvernement de transition du 9 juillet. Elle siège comme secrétaire d’État aux Affaires étrangères, à l’Intégration africaine et aux Tchadiens de l’étranger.

Mme Awatif El Tidjani Ahmed Koïboro devient membre du troisième gouvernement de transition. Elle a été nommée le 9 juillet par un décret portant remaniement du gouvernement au poste de secrétaire d’État aux Affaires étrangères, à l’Intégration africaine et aux Tchadiens de l’étranger. Elle remplace Oumar Ibn Daoud.



Doctorante chercheuse à Université de Wageningen, Pays Bas, Awatif El Tidjani Ahmed Koïboro n’est pas sortie de nulle part. En août 2016, elle a été enseignante à l’université Roi Fayçal de N’Djamena au Tchad. Deux ans plus tard, elle devient biologiste au laboratoire de Clinique Dar-Al-Elad, puis microbiologiste, chef de service adjointe à l’Hôpital de la Mère et de l’Enfant à N’Djamena au Tchad.



Awatif El Tidjani Ahmed Koïboro n’a pas connu que l’administration. Elle a été journaliste de 2010 à 2013 : coordinatrice et correspondante de la Radio Dabanga au Tchad



Etudes Effectuées et diplômes obtenus



L’ancienne journaliste a étudié en Immunologie à l’université de Wageningen (Pays Bas). Elle soutiendra sa thèse de doctorat le 4 novembre 2022. Elle est titulaire de Master 2 en Biotechnologie Médicale, Université de Wageningen, Pays Bas en 2007, puis maîtrise en Microbiologie médicale de l’université islamique d’Omdurman, au Soudan en 2003.



La nouvelle secrétaire d’Etat aux Affaires étrangères, à l’Intégration africaine et aux Tchadiens de l’étranger parle plusieurs langues: arabe local, anglais, néerlandais, français.