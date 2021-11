Province : le gouverneur du Borkou exfiltré de Faya

Nous apprenons que le gouverneur du Borkou, le général de division Ismat Issakha Acheikh a été exfiltré de Faya pour N’Djamena ce matin. Nous ne savons pas pour l’heure les raisons exactes de son exfiltration, est-ce une suspension ? une mise en sécurité ? ou autre. Aucune autorité n’a souhaité réagir. Son départ est exigé par la population qui manifeste depuis une semaine. Des manifestations réprimées qui ont fait un mort et un blessé.

Cette colère de la population est partie du fait que le gouverneur a initié un contrôle des véhicules et la saisie des Toyota Pick-up détenues par des civils. La population a bruyamment boudé cette décision en affirmant que dans cette partie difficile du pays, seuls ces véhicules leur permettent de faire de grandes distances à la recherche de l’eau ou d’un centre de santé.

Le général Ismat Issakha a fait savoir que depuis sa nomination à la tête de ladite province, il a reçu des instructions fermes des plus hautes autorités afin de restaurer l’autorité de l’Etat en sécurisant les populations et leurs biens, empêcher les phénomènes des coupeurs de route, des braquages ainsi que les trafics de drogue. Mais que ce sont les trafiquants et coupeurs, mécontents de ces mesures qui incitent les jeunes à manifester pour obtenir sa tête.

