La province du Guéra rend hommage à 𝐃𝐚𝐠𝐨 𝐘𝐚𝐜𝐨𝐮𝐛

Un hommage rendu par les différentes couches socioprofessionnelles de la province au gouverneur sortant de la province du Guéra, Dago Yacoub, pour le service rendu. C’est une cérémonie de réjouissance et en même temps d’adieu. C’était le 1er juillet 2021, à la résidence du gouverneur.

C’était en présence des autorités administratives civiles, militaires, les représentants des différentes associations, les chefs des ONG, programmes ainsi que les représentants des jeunes et les médias.

L’objectif de cette cérémonie est de faire un adieu et de souhaiter bon vent au gouverneur sortant de la province du Guéra Dago Yacoub ayant servi à la tête de la province presqu’un an.

Dans son mot d’ouverture, le président du comité d’organisation, Hassan Souleymane Adam, par ailleurs maire de la commune de Mongo, a tout d’abord salué les œuvres salvatrices accomplies par le gouverneur dans la province du Guéra. Après avoir retracé le parcours riche du gouverneur, le maire de Mongo a souligné que les efforts consentis par le gouverneur pendant son séjour au Guéra est inestimable. Pour lui, le gouverneur est un homme humble, travailleur et exemplaire ayant un esprit de collaboration et d’équité.

Il a profité de l’occasion pour lui souhaiter bonne suite dans ses nouvelles fonctions du secrétaire général adjoint du MPS.

Le gouverneur sortant de la province du Guéra, a dans ses propos remercié l’ensemble des couches de la province pour la confiance placée à sa modeste personne durant son séjour. Il a félicité les autorités administratives civiles et militaires ainsi que les organisations humanitaires et les jeunes pour les efforts accomplis dans la province du guéra. “Je suis le fils du Guéra et je me sens tranquille ici au Guéra. Je souhaiterais rester encore pour voir les réalisations des projets prônés par le défunt Maréchal du Tchad Idriss Deby Itno mais l’administration est une continuité“, a-t-il laissé entendre.

Il se dit toujours prêt à être aux côtés de la population de la province pour des questions du développement.

A l’issue de cette cérémonie, plusieurs attestations de reconnaissance ont été décernées au gouverneur sortant en guise de remerciement.

Béchir Badjoury Abbanou, correspondant à Mongo