Promesse d’augmentation des AGS : la CLTT exige de connaître le montant avant de signer le pacte social

Le président de la République, Idriss Déby Itno a, dans son message a la nation ce 31 décembre 2019, promis l’augmentation partielle de tous les avantages des fonctionnaires coupés depuis 2016. La plateforme syndicale revendicative apprécie à sa juste valeur l’annonce.

Ce que les travailleuses et travailleurs tchadiens du secteur public voulaient entendre, le président Déby l’a prononcé. L’augmentation des salaires est là mais conditionnée par la signature d’un pacte social encore le gouvernement et les syndicats. Déby donne même un délai, « je voudrais rassurer les agents de l’État que des orientations seront données au Gouvernement, afin de concéder dès le début de l’année 2020 une restauration partielle des primes, des indemnités et de l’AGS réduites depuis 2016. Cette mesure sera d’application immédiate dès la conclusion d’un accord dans le cadre des discussions en cours entre le Gouvernement et les partenaires sociaux ».

Pour le secrétaire général de la Confédération Libre des travailleurs Tchadiens(CLTT), Brahim Ben Seid, la déclaration du président Déby est rassurante et la promesse positive. Cela met en confiance les travailleuses et travailleurs qui entendaient que cette déclaration pour se rassurer. En plus, selon Brahim Ben Seid, la grève planait déjà mais avec cette promesse du chef de l’Etat il va avoir accalmie.

Pour Mahamat Moussa Nasradine Abakoura ” le pacte social sera signé lorsque la situation clarifiée par le comité. Nous voudrions connaître le montant car le chef de l’Etat a parlé de partiellement et graduellement, nous voulons savoir c’est combien l’augmentation”.

La plateforme syndicale revendicative dit pour le moment être sceptique et attend de voir le contenu du pacte social que le gouvernement va proposer.

« Le pacte social sera signé lorsqu’il répond aux intérêts des travailleurs. Si l’intérêt est préservé, nous allons signer » a déclaré à Tchadinfos.com le SG de la CLTT.