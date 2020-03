Procès en appel de Martin Inoua : son avocat parle d’une procédure cavalière

JUSTICE – Prévu pour ce jeudi 12, le procès en appel du journaliste Martin Inoua Doulguet a été une fois de plus reporté.

Le procès de Martin Inoua Doulguet, directeur de publication du journal Salam de ce jeudi 12 mars a été reporté sine die. Selon un de ses avocats, Olivier Gouara, le dossier a été renvoyé pour une nouvelle composition. “Ça veut dire que le dossier sera confié une nouvelle formation de la Cour d’appel qui va statuer dessus“, a expliqué Me Olivier Gouara qui n’a pas hésité de qualifier la procédure de cavalière. “La procédure avec laquelle le dossier a atterri à la 4e chambre de la Cour d’appel est cavalière. Si le dossier est renvoyé pour une nouvelle composition, je ne peux que me réjouir”, a-t-il déclaré.

#Tchad Procès en appel qui se tient dans le bureau du procureur, changement de chambre correctionnelle non motivé, avocat de la défense privé de prise de parole, @RSF_inter demande un procès juste et équitable pour le journaliste Martin Inoua qui n’a rien à faire en prison. pic.twitter.com/1zHvhWri2F — RSF en français (@RSF_fr) March 12, 2020

En effet, Martin Inoua est détenu depuis sept mois et est condamné à trois ans de prison. Pour cause : diffamation et dénonciation calomnieuse. Depuis le 2 mars, Martin Inoua Doulguet observe une grève de faim pour dénoncer les “manipulations” dont son dossier fait objet. Selon Me Olivier, il a eu de petits problèmes de santé liés à sa grève.