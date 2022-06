Procès des leaders de Wakit tamma : les accusés ont choisi le silence comme moyen de défense

Ce lundi 6 juin 2022 au palais de Justice de Moussoro, les leaders du mouvement citoyen Wakit tamma ont été présentés devant le juge. Voici le résumé de l’audience foraine.

Vers 7h, le palais de Justice de la ville de Moussorro est encerclée par les forces de l’ordre et de sécurité. Certaines sont venues depuis la capitale du Tchad, N’Djamena pour appuyer celles qui sont sur place. Les quatre coins sont encadrés par ces hommes en treillis. Déjà à une dizaine de mètres du tribunal, la fouille est faite sur tous les passants, puis à l’entrée également. Dans la salle d’audience, les gendarmes ont récupéré tous les appareils téléphoniques. La salle était bondée de monde. Même la cour. Les six leaders, tout souriant, ont fait leur apparition dans la salle tout en saluant le public.

Vers 8h, les juges sont entrés et l’audience a commencé. Après lecture des faits reprochés aux six leaders, l’un d’eux s’est levé pour dire : “au nom de tous, on opte pour le silence. Nous voulons attendre notre condamnation. S’il y a réellement la présomption d’innocence, nous attendons“. Le procès s’est tenu sans la présence des avocats des accusés.

La partie civile a aussi gardé silence tout en remettant un document d’accusation de près de six pages aux juges. Elle demande une réparation de 2 milliards de FCFA comme dommages et intérêts. Le parquet, quant à lui, a expliqué de long à large l’objet d’inculpation de ces leaders. “Lors de la marche du 14 mai dernier, il a été constaté que des stations services ont été saccagées, des véhicules de la police cassés, lance des cailloux aux forces de l’ordre, etc. Certains sont accusés d’incitation à la haine et trouble à l’ordre public, révolte populaire, coups et blessures volontaires.” En ce qui concerne les avocats accusés, le procureur de la République, Djibrine Moussa Wade, a indiqué que si c’était le procès disciplinaire, il faut lever leur l’immunité mais là ils sont poursuivis en matière pénale. La loi 33 ne prévoit en aucun cas en matière pénale de ne pas poursuivre les avocats, dit-il.

Le Procureur de la République a requis deux ans de prison ferme et 100 000 FCFA d’amende pour chacun des accusés. L’audience foraine a été suspendue pour reprendre vers 15h.

A suivre…