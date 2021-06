Problème d’eau à Abéché : en visite aux projets Biteha, la directrice générale de la STE rassure la population

Depuis quelque temps, l’opinion alerte sur le manque d’eau à Abéché, chef-lieu de la province du Ouaddaï. En visite ce vendredi 25 juin sur les sites des projets Biteha 1 et Biteha 2, la directrice générale de la Société tchadienne des eaux (STE), Koubra Hisseine Itno se veut rassurante.

C’est par le site du projet Biteha 1 situé à une quarantaine de kilomètres d’Abéché et qui alimente actuellement la ville en eau potable que la visite a commencé. La directrice générale de la Société tchadienne des eaux (STE) Koubra Hisseine Itno et sa suite ont fait le tour des installations, guidées par les techniciens.

Ainsi, selon les techniciens, il y a cinq forages alimentés alternativement par 324 panneaux solaires de 300 watts chacun et sept groupes électrogènes de différentes capacités allant de 350 à 800 KVA. Selon la directrice générale de la STE, les cinq forages ont une capacité de 380m3/heure mais le « problème c’est au niveau même de la conduite ». Car, souligne-t-elle, la conduite qui est juste de 300 millimètres n’achemine que 240m3/heure sur une distance de 37 kilomètres vers la ville. Ce qui fait que « la population n’arrive pas à avoir tout le volume qui est supposé être envoyé ».

Koubra Hisseine Itno poursuit que la population d’Abéché a considérablement augmenté (les techniciens parlent d’une population de 50.000 en 1994 qui est passée à plus de 200.000 habitants aujourd’hui), ce qui fait que la demande actuelle tourne autour de 9.000m3/jour alors que la STE ne peut donner que 6.000m3/jour.

Au sujet du manque criant d’eau ces derniers temps qui a fait couler tant d’encre et de salive, la DG de la STE a indiqué que c’est un problème de carburant mais qui est désormais réglé. « Actuellement où on parle, nos cuves qui font chacune 10.000m3 sont pleines de gasoil, donc il n’y a aucun problème. Il n’y a aucune raison qu’on parle encore de problème de manque d’eau », déclare-t-elle.

Après Biteha 1, la délégation a également visité les sites du projet Biteha 2 lancé en 2019 pour compléter Biteha 1. Selon les techniciens sur place, la tranchée est déjà creusée et les premières livraisons de tuyaux en provenance du Soudan sont attendues d’ici juillet. Des techniciens qui promettent que le délai de finalisation et de livraison prévu en novembre prochain sera respecté. Pour Koubra Hisseine Itno, Biteha 2 permettra de multiplier par trois le volume actuel (pour atteindre 18.000m3/jour) et ce jusqu’à l’horizon 2035. Pour elle, d’ici là la population d’Abéché aura accès à 100% à l’eau potable. « Plus que les 83% prévu par les plus hautes autorités à l’horizon 2030. Donc c’est une très bonne chose pour la population abéchoise », se réjouit-elle.