Prise d’otage : le médecin chef de Baga Sola est vivant et appelle Deby à l’aide

Dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux, une branche des terroristes de Boko Haram revendique l’enlèvement du médecin chef de district de Baga-Sola, son infirmier et leur chauffeur. C’est le groupe de Djama Attali Suna,

Sur la vidéo postée, les trois otages tous de nationalité tchadienne se sont présentés tour à tour, noms et prénoms, situation matrimoniale, etc. L’on aperçoit le médecin chef de district de Baga Sola prendre la parole en premier lieu.

“Je m’appelle Beso Ernest Mahamat, je suis le médecin chef de district de Baga Sola. J’ai été enlevé par les hommes de Djama lors de la supervisions de recherche actif renforcer de paralysie aiguë. Nous vivons dans des conditions difficiles et dans la fraicheur, nous sommes avec des hommes armés de fusils. Nous avons régulièrement à manger. Ca fait presque 4 mois que nous sommes détenus, je demande à mon président Idriss Déby Itno, père de la nation d’intervenir auprès des hommes de Djama pour obtenir notre libération.”

Les deux autres otages à savoir, l’infirmier et le chauffeur ont réitéré les mêmes vœux. Ils demandent au Chef de l’Etat et à la première dame d’intervenir pour leur libération afin de regagner leurs familles et occupés leurs postes de responsabilité.

La rédaction de Tchadinfos. Com n’a pas pu établir si la vidéo est authentique ou pas. Mais nos sources à Baga Sola ont confirmé l’identité des otages.