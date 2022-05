Prévention et gestion des conflits : le ministère de la Réconciliation entend créer des comités provinciaux de paix et de réconciliation

Le ministère de la Réconciliation nationale et du Dialogue a organisé une rencontre le 17 mai avec les secrétaires généraux de quelques ministères et des représentants de différents courants de la société civile. C’est pour proposer à leur amendement le projet de décret de création des comités provinciaux de paix et de réconciliation (CPPR) et leurs démembrements.

Le secrétaire général du ministère de la Réconciliation nationale et du Dialogue, Houlé Djonkamla a indiqué d’entrée de jeu que la prévention et la gestion des conflits qui font l’objet de la création des comités provinciaux de paix et de réconciliation ont été pris en compte dès le début de la transition dans la structure générale du gouvernement. « Une nécessité » réaffirmée lors des pré-dialogues qui se sont tenus à l’intérieur et à l’extérieur du pays, renchérit-il. C’est pourquoi, détaille le SG du ministère en charge de la Réconciliation nationale et du dialogue, des équipes techniques ont été mises en place et, lors des séminaires, ont concocté un projet de décret de création des comités provinciaux de paix et de réconciliation et leurs démembrements. Houlé Djonkamla a souligné qu’avant que ce projet de décret ne passe en conseil des ministres, il a été décidé de le soumettre à l’appréciation de ces représentants de différentes couches de la société pour leur relecture et amendements.

Le document de quatre pages assigne comme missions aux CPPR, entre autres, de prévenir et gérer les conflits, faciliter le retour et la réinsertion des personnes déplacées internes et réfugiées à l’étranger aux frontières de la province, promouvoir la culture de non-violence, le dialogue participatif et inclusif pour une réconciliation et une paix durable au Tchad. Ces comités auront des démembrements départementaux, sous-préfectoraux et communaux.

La première conseillère de l’ambassade des Eats-Unis au Tchad, Josie Ratcliffe s’est réjouie que ce projet de décret privilégie la gestion des conflits par la prévention et la médiation, à travers un cadre juridique. Car pour elle, « la paix n’a pas de prix ». Elle a souligné que ce projet de décret arrive à point nommé au moment où le Tchad s’apprête à organiser le dialogue national inclusif. Josie Ratcliffe se félicite en fin que son pays accompagne le ministère en charge de la Réconciliation dans la promotion de la paix pendant et après la transition.

Les officiels lors de la rencontre

Le ministre d’Etat chargé de la Réconciliation nationale et du Dialogue, Acheikh Ibn Oumar a rappelé le contexte unique de la situation du Tchad où le président en exercice meurt au combat, où les nouvelles autorités sont en pré-dialogue avec beaucoup de groupes armés dont ceux qui sont impliqués dans les combats ayant conduit à la mort du président Idriss Déby Itno. Pour le ministre, dans ce contexte, le chemin de la paix et de la réconciliation est certes difficile mais le plus importants c’est d’avoir la volonté. Acheikh Ibn Oumar déclare que sans doute, les Tchadiens vont trébucher sur ce chemin, mais il exhorte à garder l’objectif final en tête, celui de réussir cette transition pour qu’à la fin, la dévolution du pouvoir se passe par les urnes et non par les armes ou encore que les problèmes entre Tchadiens se règlent de « manière civilisée » par la justice ou la médiation et non systématiquement par les armes.