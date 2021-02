Présidentielle : Mahmoud Ali Mahmoud du PFJD est investi candidat

Le Parti fédéral pour la justice et le développement (PFJD), a organisé son congrès extraordinaire ce 21 février, au ministère des Affaires étrangères. Les congressistes ont investi Mahmoud Ali Mahmoud comme candidat du parti à la présidentielle du 11 avril.

Le président du parti Mahmoud Ali Mahmoud, investi candidat à la présidentielle du 11 avril souligne que la démocratie et l’exercice des libertés fondamentales dans le pays ”n’ont jamais eu une image reluisante”. « Depuis trois décennies de la démocratie critiquée, la liberté fondamentale, le vivre ensemble se détériorent, reculent et pénètrent dans une tonnelle sombre. L’expérience de la démocratie et l’exercice des libertés fondamentales dans notre pays n’ont jamais eu une image reluisante et c’est un échec », a-t-il dénoncé.

Mahmoud Ali Mahmoud a en outre indiqué qu’à la lumière de ce tableau ”sombre de notre démocratie, la solution ne réside que dans la fédération”.

Rappelons que le Parti fédéral pour la justice et le développement (PFJD) a été créé le 11 janvier 2016.