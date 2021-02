Présidentielle : le RDP soutient la candidature d’Idriss Deby Itno

Le parti Rassemblement pour la Démocratie et le Progrès (RDP), à travers une déclaration de soutien rendue publique ce 23 février 2021, s’aligne derrière le Maréchal Idriss Deby Itno pour l’élection présidentielle d’avril 2021.

Le bureau exécutif du RDP indique s’être réuni le 20 février 2021 à l’effet de procéder à un “examen approfondi de la situation sécuritaire, politique, sanitaire, économique et sociale du pays dans la perspective de l’élection présidentielle prochaine”.



Selon la déclaration, après évaluation de l’accord d’alliance RDP-MPS, le bureau exécutif décide d’apporter son soutien à la candidature du Président Idriss Deby Itno, “candidat unique commun de l’alliance de la majorité à l’élection présidentielle d’avril 2021 pour la concrétisation de sa vision d’un Tchad émergent”.



Le parti appelle l’ensemble des Tchadiens à “la sérénité, au dialogue et à faire massivement le moment venu un vote raisonné et utile en faveur de la paix, de la stabilité et de la consolidation des acquis démocratiques”. Il appelle ensuite tous les militants et militantes du RDP à “s’engager sans réserve pour une victoire commune à l’élection présidentielle”.



Le RDP exprime enfin le souhait que l’élection présidentielle d’avril 2021 se déroule dans le calme et dans des conditions de transparence satisfaisantes.