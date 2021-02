Présidentielle : le PDSA de Malloum Yoboïdé soutient Deby

La session statutaire 2021 du Parti démocratique et socialiste pour l’alternance (PDSA) s’est tenue ce mercredi, 17 février, au palais du 15 janvier. Objectif : soutenir le candidat du Mouvement patriotique du salut (MPS), Idriss Deby Itno, à la présidentielle du 11 avril.

Pour le président du PDSA, Malloum Yoboïdé, le stade de tâtonnement est terminé. « Il est question pour nous militants et militantes du PDSA d’adopter une attitude responsable et génératrice d’espoir pour le peuple tchadien. Nous ne sommes plus au stade de tâtonnement, de tergiversations ou de subterfuge hasardeux. Les trente années écoulées du pouvoir du MPS nous ont suffisamment édifiées. Nous savons aujourd’hui au terme de ce laps de temps qui est qui, qui fait quoi et qui veut quoi. Nous savons aussi pourquoi nous avons décidé de prendre notre responsabilité devant l’histoire et devant le peuple », dit-il.

Le secrétaire général du PDSA, Mahamat Said Timan a, quant à lui, donné les raisons du soutien apporté au candidat du MPS. « La réunion statutaire de ce jour 17 février 2021 considère que : les nombreux acquis positifs du pouvoir assuré par le MPS depuis le 1er décembre à ce jour, l’évolution spectaculaire du processus démocratique, les progrès significatifs enregistrés dans les domaines économique, éducatif, infrastructurel et sécuritaire. Après analyse approfondie de la situation, apportons notre soutien indéfectible au MPS », indique-t-il.



Rappelons que le Parti démocratique et socialiste pour l’alternance a participé à l’élection présidentielle tenue en avril 2016.