Présidentielle : le MPS à la conquête de l’électorat du Batha

À moins d’une semaine de la fin de la campagne présidentielle, le Mouvement Patriotique du Salut (MPS) intensifie les actions sur le terrain. La mission de sensibilisation en faveur du candidat du Consensus dans le Batha ne déroge pas à ce principe. Les six départements de la province à savoir, Batha Ouest, Batha Est, Haraze Djombo, Assinet, Ouadi Rimé et Fitri, ont reçu la visite d’une délégation.

À l’issue des meetings, des réunions et autres approches, la mission d’appui de sensibilisation aux structures provinciales de campagne du candidat du Consensus Idriss Déby Itno, conduite par Aziz Mahmat Saleh dans le Batha, se dit assurée de la victoire à 100% du MPS dans cette contrée.

« Les 277 832 votants dans les 6 départements de la province du Batha sont déjà acquis en faveur du candidat du Consensus. Car, les différentes séances de rencontre ont étayé davantage la population de cette contrée au cœur du Tchad dans laquelle les actions du candidat sont palpables et convaincantes », a fait savoir Aziz Mahmat Saleh membre du bureau politique et actuel directeur du cabinet du Chef de l’État.

Dans les six départements sillonnés Aziz Mahamat Saleh et ses camarades du parti, ont particulièrement mis l’accent sur l’impérieuse nécessité du retrait des cartes d’électeur, du processus du scrutin, et le vote en faveur du candidat Idriss Déby Itno, « l’unique portant un bonnet sur le bulletin », a-t-il martelé.

Il a appelé ses frères et sœurs du Batha à sortir massivement le jour du vote pour porter leur choix sur le candidat Idriss Déby Itno. Il soutient que choisir le maréchal du Tchad, c’est choisir la paix, la stabilité, la continuité de développement du pays en général et celui de la province en particulier.