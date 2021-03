Présidentielle : Hinda Deby Itno en campagne à Ati

Hinda Déby Itno, l’épouse du candidat du ”consensus”, Idriss Déby Itno, est arrivée à Ati ce 17 mars 2021 dans le cadre de la campagne pour l’élection présidentielle du 11 avril prochain.

Les militants du MPS et leurs alliés, venus de différents coins et recoins du Batha se sont retrouvés à Ati. Les banderoles, pancartes et autres de différents bureaux de soutien colorent la ville.

Aussitôt arrivées, Hinda Déby Itno et sa délégation se sont dirigées à la place des Martyrs Hassan Djamous d’Ati pour le meeting. Le 1er intervenant, le directeur provincial de campagne du Batha, Brahim Senoussi Imam, a souhaité la bienvenue à Hinda Déby Itno, qui, indique-t-il, est une fille de la province avant d’appeler les femmes du Batha a honoré leur sœur en votant le 11 avril le candidat du consensus.

Dr Moukhtar Moussa, chef de mission du MPS pour le Batha, rassure l’épouse du candidat Déby que le Batha votera 99,99% le candidat du ” consensus”.

Tenant à la main des spécimens, la directrice adjointe de la campagne du candidat de l’alliance Mme Élise Loum, a montré aux militants du MPS et des partis alliés, comment voter le candidat du ”consensus”, Idriss Deby Itno, candidat de 113 partis alliés.

Hinda Déby Itno, qui a pris la parole à son tour, a déclaré aux militants que le candidat Idriss Déby Itno “est l’homme qu’il faut pour le Tchad”. Hinda Déby Itno appelle donc ses “frères et sœurs” du Batha à voter le 11 avril, le candidat du ”consensus” pour “un Tchad émergent”. Par ailleurs, Hinda Déby Itno invite les responsables des 113 partis de l’alliance à faire une campagne de proximité pour que “dès le 1er tour” leur candidat gagne cette élection.

Mahamat Djibrine Issa, correspondant à Ati