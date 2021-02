Présidentielle au Congo : un pasteur face à Sassou Nguesso

INTERNATIONAL – La présidentielle congolaise aura lieu le 21 mars 2021. Parmi les opposants qui se présentent face au président sortant, il y a le pasteur Albert Oniangué.

Les Congolais seront appelés le 21 mars à choisir leur président de la République. Le chef de l’Etat sortant, Dénis Sassou Nguesso, au pouvoir depuis 37 ans (en deux passages) va briguer un nouveau mandat. Parmi ses concurrents, il y aura l’homme d’église Albert Oniangué. Il a annoncé sa candidature, en tant qu’indépendant, ce 1er février à travers un communiqué de presse.

Albert Oniangué indique placer sa candidature sous le signe du « rétablissement de l’ordre moral et de la justice sociale dans un pays qui traverse actuellement une crise profonde et polymorphe ». En effet, selon son communiqué d’annonce, depuis l’effondrement des cours du pétrole en 2016, l’économie congolaise affiche en moyenne « un taux de croissance négatif de -2,72% par an ». Cette récession « historique plonge chaque année davantage le Congolais dans l’extrême pauvreté », renchérit le document. De plus, poursuit le communiqué de presse, « la République du Congo continue de s’enliser dans une crise morale qui accroit les faits impunis de mauvaise gouvernance, de corruption et de manipulation des consciences », tout en accusant les élites d’être « complices » de cette situation.

Albert Oniangué entend donc proposer aux Congolais « un nouveau contrat de rétablissement » pour, ensemble, redonner « à la Femme et à l’Homme congolais leur dignité » et rendre à la Nation « son honneur bafoué ».

Albert Oniangué est jusqu’à ce jour, pasteur d’une Eglise Evangélique à Brazzaville. Né le 15 octobre 1954, il est colonel à la retraite. Il a été notamment aide de camp de deux chefs de l’Etat congolais, feu Jacques Joachim Yhombi Opango et Dénis Sassou Nguesso qu’il affrontera dans moins de deux mois, dans les urnes.