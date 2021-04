Présidentielle 2021 : Zen Bada se dit confiant et satisfait du climat dans lequel le scrutin s’est déroulé

POLITIQUE – Le directeur national de la campagne électorale du candidat du consensus, Idriss Deby Itno, Zen Bada a fait un point de presse ce 11 avril. Il a apprécié au cours de cette rencontre l’attachement des Tchadiens aux valeurs démocratiques.

“Les Tchadiennes et les Tchadiens ont donné une leçon de maturité politique à tous ceux qui étaient dans l’illusion de pouvoir contrôler le droit de vote de nos compatriotes“, a relevé Zen Bada, directeur national de la campagne du candidat du consensus, Idriss Deby Itno. Ce signal politique de la part des Tchadiens doit interpeller les adeptes du chaos qui enchaînent les échecs, a-t-il poursuivi. Ils “ont démontré à la face du monde leur degré élevé de l’esprit civique et leur attachement irrépressible aux valeurs démocratiques“.



La satisfaction et le calme sont le second aspect relevé par le SG du MPS. “Nos compatriotes ont su déjouer les pièges de la division et du désordre“, a indiqué Zen Bada. Dans le même sens, Zen Bada a annoncé que son parti attend avec confiance les résultats. “Nous attendons sereinement et avec une totale confiance le traitement et la proclamation des résultats par les instances nationales compétences“, a-t-il déclaré.