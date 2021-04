Présidentielle 2021 : récapitulatif des activités du bureau de soutien au MPS “Al Istiqrar”

MESSAGE- Le bureau de soutien au Mouvement patriotique du salut (MPS) Al Istiqrar, qui signifie stabilité en arabe, a été mis sur pied par Rayhana Adam Saleh pour soutenir la candidature d’Idriss Deby Itno et l’idéologie du Mouvement patriotique du salut. Le bureau a été actif sur le terrain dès le début du processus électoral. Nous vous proposons un récapitulatif de ses différentes activités qui ont marqué la campagne électorale.



Pour mieux mener la campagne en faveur du candidat du consensus, le bureau de soutien au MPS, “Al Istiqrar” a installé des sous-coordinations dans plusieurs villes du Tchad, notamment à Bokoro, Abéché, Oum-Hadjer, Mongo, Massenya, Bili, Bilitine, Pala, Moundou, Koumra et Sarh.

Ces cérémonies d’installation ont été soldées par des meetings de sensibilisation axés sur le retrait des cartes d’électeurs et le vote du 11 avril 2021. Les sensibilisations se sont poursuivies jusqu’à Bongor, Doba, Am-Timan et Aboudeia.



Participation à la célébration de la journée internationale de la femme



Dans le but de donner un cachet particulier à cette célébration, les femmes du bureau de soutien Al Istiqrar ont pris part au défilé organisé à la Place de la Nation, aux cotés de leur sœurs d’autres corporations.

Acte de citoyenneté



Après le lancement officiel de la campagne présidentielle du candidat du consensus, le 13 mars, les membres du bureau de soutien au MPS, Al Istiqrar, ont nettoyé le stade Idriss Mahamat Ouya (IMO) le dimanche 14 mars 2021.



La présidente de ce bureau de soutien, Rayhana Adam Saleh, a situé l’objectif de cet acte de citoyenneté. « Le stade est un lieu public, c’est pourquoi nous avons initié cette action de salubrité. Nous avons décidé de venir ce dimanche matin pour ramasser tous les plastiques sur le terrain. Nous avons nettoyé et laissé le terrain comme avant le meeting », se justifie-t-elle.

Une initiative qui a été saluée par le maire de la commune du 3ème arrondissement, Idriss Micho Chachati, et le Secrétaire National Chargé de l’Organisation des Bureaux de Soutien (OBS), Hassan Sylla Bakari, qui n’ont pas manqué de les encourager et de leur demander de continuer dans ce sens.



Un concert pour prôner la paix

Sur l’initiative de sa présidente d’honneur, Rayhana Adam Saleh et l’Organisation des Bureaux de Soutien (OBS/MPS), le Bureau de Soutien, “Al Istiqrar” a organisé une grande soirée culturelle pour prêcher le vivre ensemble et la cohabitation pacifique entre les jeunes du MPS. Cette rencontre entre les bureaux de soutien a pour objectif de faire le brassage entre les militants du Mouvement patriotique du salut (MPS). Elle a regroupé cinq bureaux de soutien, le samedi 3 avril 2021, à la Place de la Nation. Ce bal est rehaussé par la présence de milliers de militants et sympathisants. La Place de la Nation a brillé de mille feux aux couleurs du MPS.

Plusieurs artistes musiciens et humoristes ont émoustillé un public composé essentiellement des militants du MPS venant de tous les horizons. A travers l’organisation de ce grand concert, le bureau “Al Istiqrar” a indiqué avoir offert un cadre idéal pour permettre un grand rassemblement et surtout rappeler aux uns et aux autres que quel que soit le bureau de soutien auquel ils appartiennent, ils demeurent militants du MPS.



Campagne de proximité

Compte tenu de la stratégie édictée par la direction nationale de campagne selon laquelle, cette campagne doit être de proximité, l’organisation des bureaux de soutien a décidé de confier la commune du 2e arrondissement au bureau Al Istiqrar. A cet effet, les membres du bureau ont sillonné une centaine de concession pour sensibiliser la population sur le projet de société du candidat du consensus, Idriss Deby Itno. Cette action est suivie par les autres sous-coordinations du même bureau.

MESSAGE…