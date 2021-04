Présidentielle 2021 : plus de 7 millions de Tchadiens élisent leur président ce 11 avril

Après les nomades et les membres des forces de défense et de sécurité le samedi 10 avril, c’est le tour des autres Tchadiens civils sédentaires de se rendre aux urnes ce dimanche 11 avril pour choisir celui qui dirigera le Tchad pour les six années à venir.

Il y a officiellement dix (10) candidats en lice à savoir :

Brice Mbaïmon Guedmbaye ;

Idriss Déby Itno ;

Saleh Kebzabo ;

Félix Romadoumngar Nialbé ;

Alladoum Djarma Baltazar ;

Ngarlejy Yorongar ;

Théophile Bongoro ;

Pahimi Padacké Albert ;

Lydie Beassemda ;

Théophile Yombombé.

Mais les candidats Saleh Kebzabo, Ngarlejy Yorongar et Théophile Bongoro ont annoncé leur désistement et prônent le boycott du scrutin. Le taux de participation est donc un enjeu important de ce scrutin.

A noter que les bureaux de vote s’ouvrent de 6 heures à 17 heures. Selon la CENI, c’est au total 7 288 203 électeurs toutes catégories confondues qui figurent sur le fichier électoral.