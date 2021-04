Présidentielle 2021: Pahimi Padacké Albert se pose en défenseur de la jeunesse du Mandoul

POLITIQUE – Après Moundou et Sarh, Pahimi Padacké Albert a animé un meeting à Koumra dans la province du Mandoul ce 03 mars 2021. C’est pour sensibiliser la population à voter pour lui lors de l’élection présidentielle du 11 avril 2021.

Sous le soleil ardent, les chants d’accueil et les youyou des femmes accueille Pahimi Padacké Albert (PPA) et sa délégation. Une foule sortie massivement pour témoigner son soutien au candidat du parti RNDT-Le Réveil.

Content de l’accueil, PPA promet à l’assistance d’être le candidat du changement pour le pays et précisément cette province. “Vous êtes là depuis deux jours en train d’attendre le candidat du changement, je vous remercie. En effet, mes frères et sœurs du Mandoul, la situation du Tchad est triste parce qu’il est aujourd’hui fragilisé, les Tchadiens s’entretuent, il n’y a plus la paix. Notre candidature vient justement pour répondre à votre cri, pour ramener la paix des cœurs et non une paix armée“, a lancé le candidat.

Pahimi conseille à la jeunesse du Mandoul de prendre leur avenir à deux mains et faire attention car, selon lui, c’est ceux-là même qui enfoncent la situation de la jeunesse, les mettent face au chômage, la pauvreté et autres qui viennent les corrompre avec l’argent pour battre campagne pour eux.

” Je suis venu dire à la jeunesse du Mandoul que ton avenir est déjà tracé, ton avenir est entre tes mains. Ceux qui t’ont mis dans cette situation sont les mêmes qui viennent aujourd’hui avec de l’argent, des t-shirts pour t’appeler au bureau de soutien. Votez le 11 avril pour moi, pour le changement de conditions de la jeunesse du Mandoul“, affirme le candidat du RNDT – Le Réveil.